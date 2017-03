Windows 10, arriva la 'pubblicità' su Esplora risorse. Ecco come disabilitarla

Una delle cose meno gradevoli di Windows 10 è il sistema promozionale utilizzato all'interno del sistema operativo. Questi messaggi, che altro non sono che spot belli e buoni, si mostrano in numerose modalità: nel Menu Avvio lo Store ci propone una selezione di applicazioni consigliate, mentre diversi pop-up sparsi nella barra delle applicazioni così come nel Centro notifiche ci ricordano di quanto sia migliore Microsoft Edge rispetto agli altri browser della concorrenza.

Alcune delle lamentele mosse dagli utenti legate soprattutto alla privacy e alle modalità di aggiornamento verranno risolte nel prossimo Creators Update, release che arriverà forse ad aprile, tuttavia il sistema promozionale del sistema operativo sembra essere destinato a rimanere. Come facciamo a dirlo? L'ultimo "spot" è comparso nelle scorse ore ad alcuni utenti, con l'obiettivo di spingere l'adozione di OneDrive all'interno di una delle app più utilizzate del SO, Esplora file.

Nel momento in cui si naviga fra le cartelle del proprio sistema, infatti, Windows 10 mostra alcuni messaggi che puntano a spiegare i vantaggi dell'uso del servizio di cloud storage di Microsoft. Una pubblicità pertinente all'ambiente di lavoro che stiamo utilizzando, è vero, ma con un metodo che può non piacere a tutti. Nell'annuncio si legge che i 5GB gratuiti offerti all'attivazione da OneDrive possono essere espansi a pagamento fino ad un massimo di 1 TB.

Il tutto su un servizio che è già preinstallato su Windows 10 e che per scelta di Microsoft non può essere disinstallato con una procedura semplice e intuitiva. Per fortuna la pubblicità utilizza lo stesso sistema di notifiche dell'applicazione, e quindi si può disattivare facilmente. L'operazione avrà però anche delle conseguenze non troppo piacevoli, visto che inibirà tutte le notifiche provenienti dal servizio di cloud storage, anche quelle potenzialmente più importanti.

Per disabilitare le pubblicità di OneDrive su Esplora risorse è sufficiente cliccare sul menu Visualizza e poi sul tasto Opzioni. Nella finestra selezionare la tab Visualizzazione e poi togliere il segno di spunta della voce Mostra le notifiche del provider di sincronizzazione. Come abbiamo scritto poco sopra questo elimina non solo i banner pubblicitari, ma anche tutte le altre notifiche provenienti dal servizio.

Questo tipo di banner pubblicitario non è di fatto del tutto nuovo, tuttavia pare che nelle ultime ore la frequenza d'apparizione sia aumentata considerevolmente, comparendo su parecchi computer degli utenti del sistema operativo che hanno segnalato la novità.