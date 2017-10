Ecco il Fluent Design di Windows 10 Fall Creators Update mostrato in video

È ormai imminente il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update, ultimo aggiornamento della piattaforma per il 2017. Fra le novità principali abbiamo, oltre alla gestione avanzata dei file su OneDrive, anche l'integrazione di un nuovo percorso stilistico sia per l'interfaccia del sistema operativo che per quella delle app native e di quelle di terze parti. Il nuovo stile si fonda su un nuovo materiale semi-trasparente per alcuni elementi della UI, l'acrilico, e si chiama Fluent Design.

A pochi giorni dal rilascio al pubblico della nuova versione Microsoft torna a parlare della nuova grafica con un video che mostra non solo le trasparenze, ma anche le novità che ci saranno nell'interfaccia utente. Le differenze nello stile sono parecchio evidenti, tuttavia è interessante notare che Fluent Design si presta al meglio sull'app Groove Musica, che è stata ultimamente privata di tutte le sue funzionalità di streaming divenendo un semplice player musicale.

Il video mostra l'uso del nuovo stile anche su altre app native del sistema operativo dove è stato applicato, ma sul Fall Creators Update vedremo solo due delle cinque "parti" del sistema di design previste: Acrylic, il nuovo materiale, e Reveal, gli effetti di sottolineatura al passaggio del mouse. Con il tempo sono previste ulteriori novità, anche sul Menu Start e sulla barra delle applicazioni, oltre ad effetti in parallasse che rendono "tridimensionale" l'ambiente di lavoro.

Lo scorso mese Microsoft ha rilasciato anche una nuova versione dell'UWP Community Toolkit, in modo da consentire agli sviluppatori di accedere al sistema stilistico e implementarlo anche sulle app di terze parti. La funzione è compatibile solo con Windows 10 Fall Creators Update, quindi sebbene sia già possibile gustare il Fluent Design System su alcune app anche sulle attuali versioni, per ottenere il massimo dalla nuova UI sarà necessario installare l'ultimo aggiornamento.

Il roll-out del Fall Creators Update inizierà il 17 ottobre per i primi utenti, e dovrebbe concludersi per tutti entro poche settimane.