Il telescopio spaziale James Webb ha catturato una nuova immagine dell'Hubble Ultra Deep Field

Il telescopio spaziale Hubble è ancora adesso uno strumento fondamentale per gli scienziati, nonostante abbia una certa età (è stato lanciato nell'aprile 1990) è riuscito a catturare immagini spettacolari dell'Universo che ci circonda e una quantità importante di dati. Tra le immagini più significative di HST c'è l'Hubble Ultra Deep Field che mostra un'insieme di galassie radunate in un campo visivo molto limitato. Ora il telescopio spaziale James Webb è tornato a osservare la stessa zona, potendo contare su tecnologie più evolute e la capacità di osservare nell'infrarosso in maniera estesa.

Gli scienziati hanno impiegato sia NIRCam (Near-InfraRed Camera) per il vicino infrarosso che MIRI (Mid-InfraRed Instrument) per il medio infrarosso. Grazie a uno specchio principale più grande e ai sofisticati strumenti il JWST è riuscito a catturare un'immagine dettagliata di galassie molto lontane dalla Terra alcune risalenti a quando l'Universo era ancora molto giovane. Questa immagine non è solo decisamente suggestiva ma fornisce anche dati utili agli scienziati per capire l'evoluzione delle galassie e, più in generale, dell'Universo.

Il telescopio spaziale James Webb e l'Hubble Ultra Deep Field

Secondo quanto riportato il campo visivo è pari a 2,11 x 1,78 arcominuti e sono stati impiegati i filtri per le lunghezze d'onda 3,56µm e 4,44µm (per NIRCam) e 5,6µm, 7,7µm e 10µm (per MIRI) alle quali sono stati assegnati i colori blu, ciano, verde, arancione e rosso.

Come spiegato questa regione è stata chiamata MIRI Deep Imaging Survey (MIDIS) per un tempo di osservazione complessivo di circa 100 ore. All'interno di questa immagine ci sono circa 2500 fonti luminose (per lo più galassie), ma si tratta solamente di una piccola porzione di cielo. Bisogna poi considerare che ogni galassia potrebbe avere da qualche milione a diversi miliardi di stelle e intorno a queste stelle ci potrebbero essere degli esopianeti (alcuni dei quali potenzialmente abitabili).

Click sull'immagine per ingrandire

Come spiegata dagli scienziati, nell'immagine del telescopio spaziale James Webb ci sono centinaia di galassie con un red shift (spostamento verso il rosso) elevato. Tra queste ci sono sia sistemi con grande massa ma nascosti da una coltre di polvere, oppure galassie che presentano stelle ormai vecchie, create all'inizio della storia dell'Universo.

Un esempio di galassia molto lontana con elevato red shift

In generale, nell'immagine più le galassie tendono al rosso più solo lontane nello spazio e nel tempo mentre quelle che tendono al blu sono più vicine e giovani (circa 1879 oggetti rilevati) e risaltano maggiormente nel vicino infrarosso piuttosto che nel medio infrarosso. Inoltre la colorazione, influenzata dall'emissione in una data parte dello spettro, possono avere una maggiore quantità di polvere o una maggiore formazione stellare.

All'interno dello studio dal titolo MIRI Deep Imaging Survey (MIDIS) of the Hubble Ultra Deep Field è possibile leggere i dati completi delle prime analisi. Questa è l'osservazione più profonda a 5,6µm che ha permesso di indagare diverse tipologie di galassie. Ancora una volta, questo è solo una parte delle capacità del telescopio spaziale James Webb e molto c'è ancora da scoprire nell'Universo.