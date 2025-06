Il telescopio spaziale James Webb ha catturato un'immagine di un nuovo esopianeta grande come Saturno

Negli scorsi giorni è stato pubblicato uno studio che ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb per catturare un'immagine di un nuovo esopianeta grande come Saturno e che si trova a poco più di 100 anni luce dalla Terra.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, trovare e caratterizzare gli esopianeti è un compito complesso ma anche molto interessante in quanto consente di capire quanto sia "unico" il nostro Sistema Solare, come si è evoluto, quale sarà il suo futuro e se ci siano altri luoghi dove la vita potrebbe svilupparsi. Di recente il telescopio spaziale James Webb ha rilevato l'esopianeta 14 Herculis c oltre ad aver studiato l'atmosfera dell'esopianeta sub-nettuniano TOI-421 b. Negli scorsi giorni si è però parlato di un nuovo esopianeta che orbita intorno alla stella TWA7, che si trova nella costellazione della Macchina Pneumatica (Antlia) a 110 anni luce di distanza dalla Terra.

Unione delle immagini di VLT e JWST (sulla sinistra, in basso, una stella più distante)

Secondo quanto riportato la scoperta è particolarmente interessante in quanto l'esopianeta CC#1 (e che, se confermato, si chiamerà TWA 7b) ha una massa simile a Saturno ed è stato rilevato non con il metodo del transito ma dell'imaging diretto ad alto contrasto,. Per quanto Saturno sia un gigante gassoso e sia decisamente più grande della Terra, rispetto ad altri pianeti è comunque piccolo e leggero. Per questo rilevare un esopianeta con caratteristiche simile grazie all'imaging diretto ad alto contrasto,è stato complicato, ma possibile con il telescopio spaziale James Webb.

Il nuovo esopianeta e il telescopio spaziale James Webb

Il sistema planetario della giovane stella TWA 7 (chiamata anche CE Antilae) presenta un disco di detriti che è stato osservato nel medio infrarosso grazie allo strumento MIRI del JWST sfruttando il filtro F1140C rivelando la presenza di un esopianeta che orbita a una distanza di circa cinquanta volte quella che c'è tra Sole e Terra.

Anne-Marie Lagrange (ricercatrice del CNRS) ha dichiarato "le nostre osservazioni rivelano un forte candidato per un pianeta che modella la struttura del disco di detriti TWA 7, e la sua posizione è esattamente dove ci aspettavamo di trovare un pianeta di questa massa". L'attrazione gravitazionale dell'esopianeta (attualmente denominato CC#1) ha modificato la struttura del disco di polveri mentre la sua distanza è coerente con quella di un pianeta relativamente freddo e con massa come quella di Saturno.

Le prime indicazioni sulle caratteristiche di questo esopianeta puntano a un oggetto giovane con temperatura di circa 47°C e una massa di 100 masse terrestri o 0,3 masse gioviane. Come scritto sopra, il pianeta avrebbe un'interazione dinamica con l'ambiente circostante (il disco di polveri) che si modificherà con il tempo e con i vari passaggi orbitali. La stella CE Antilae è di tipo M e dovrebbe avere un'età di circa 6,4 milioni di anni. Rispetto alla Terra, questo sistema planetario è posto perpendicolarmente permettendo quindi di sfruttare l'imaging diretto piuttosto che il metodo del transito. I dati completi sono disponibili all'interno dello studio dal titolo Evidence for a sub-Jovian planet in the young TWA 7 disk.