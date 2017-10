Groove Music è morto. Spazio a Spotify su Windows 10

Due anni fa Microsoft rinominava Xbox Music in Groove Music, in modo da rendere più visibile il servizio per gli utenti. Nonostante il cambio di nome, tuttavia, Groove Music non ha mai preso il decollo e tutt'oggi non è molto noto neanche fra gli appassionati di musica. E a quanto pare anche Microsoft sembra averci perso le speranze, abbandonando il servizio musicale proprietario a favore di un nuovo rapporto di collaborazione con Spotify, attuale leader del mercato.

La compagnia smetterà presto di proporre i propri abbonamenti per lo streaming musicale, con tutti gli utenti iscritti al servizio che verranno rimborsati non appena si raggiungerà la data della dismissione. A partire dal 31 dicembre l'app Groove Music non supporterà lo streaming musicale, né la possibilità di acquistare o scaricare brani. In cosa consiste quindi la partnership con gli svedesi?

Microsoft offrirà agli utenti la possibilità di trasferire tutte le playlist oggi salvate su Groove Music all'interno di Spotify. L'aggiornamento che offrirà questa opzione sarà rilasciato entro la prossima settimana su Windows 10, mentre gli Insider (con accesso alle beta e ai software non ancora rilasciati pubblicamente) avranno accesso anticipato questa settimana. Considerando la collaborazione fra Microsoft e Spotify per le app per Windows 10 e Xbox One non sorprende la scelta degli svedesi come partner commerciale per questa specifica situazione.

Sebbene la parte streaming e download di Groove Music sia destinata a scomparire totalmente, Microsoft informa che continuerà ad investire nel settore musicale su Windows 10 in modo che gli utenti possano ancora accedere ai file MP3 localmente ed anche quelli salvati su OneDrive. Anche gli utenti dell'app Groove Music su iOs e Android potranno continuare ad accedere ai brani salvati su OneDrive, ma lo streaming tramite le app native verrà interdetto a partire dal 31 dicembre anche su mobile.

Microsoft consiglia agli utenti Windows di passare a Spotify se sono interessati allo streaming musicale, passando la palla a coloro che fino a poche ore fa erano considerati degli avversari. Oltre ad offrire un gran vantaggio per gli svedesi, che si vedono improvvisamente privati di un (timido) avversario, Microsoft sta candidamente ammettendo che l'"era Zune" è ufficialmente terminata, con Microsoft che abbraccerà la musica solamente indirettamente attraverso partner commerciali.