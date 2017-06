Vodafone apre le iscrizioni al My Vodafone Hack: ecco come partecipare

Startupper, studenti e professionisti sono tutti invitati alla My Vodafone Hack, la terza edizione della maratona digitale di 24 ore dedicata all'app My Vodafone. L'obiettivo sarà quello di realizzare una nuova funzionalità per l'app mobile dell'operatore, consentendo ai partecipanti di sfidarsi utilizzando come arma i propri progetti per migliorare il software aggiungendo nuovi contenuti. L'unico obbligo? Avere una spiccata passione per l'IT, il digital design e il digital marketing.

I partecipanti dell'hackaton di Vodafone dovranno presentare una proposta innovativa per sviluppare una nuova funzionalità dell'app My Vodafone, il client mobile dedicato al Servizio Clienti dell'operatore rosso. Qui si trovano le informazioni e i servizi disponibili nel proprio piano e quelli dell'offerta Vodafone, ma con My Vodafone Hack si vuole puntare a potenziali ulteriori finalità da parte dell'utente nel tempo libero, migliorando in generale l'esperienza d'utilizzo.

Con iniziative di questo tipo Vodafone spinge verso il crowdsourcing e la co-creation. Il My Vodafone Hack crea una sfida da una parte, ma dall'altra aggrega diverse personalità di tutta Italia con una passione in comune. Alimentata dal successo delle precedenti edizioni, l'hackaton sfida per la terza volta la creatività dei giovani, dando loro l'opportunità di collaborare con uno dei maggiori brand nel campo delle telecomunicazioni in Italia e con diversi "mentor di rilievo".

Chi può partecipare alla My Vodafone Hack? L'evento è aperto a tutti i giovani under 30 con una grande passione per il mondo digitale e con, preferibilmente, competenze nei campi ingegneristico, informatico, del digital design, del marketing o del management. Gli utenti avranno tempo fino al 30 giugno per richiedere l'iscrizione. Come iscriversi? È sufficiente registrarsi a questo indirizzo entro e non oltre il prossimo 30 giugno.

Cosa si vince? Durante la manifestazione saranno premiati tre progetti, che riceveranno in premio degli smartphone top di gamma di Huawei.