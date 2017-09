Internet Explorer, nuovo bug offre accesso alle abitudini di navigazione degli utenti

È stata scoperta una nuova vulnerabilità sul vecchio browser internet di Microsoft, Internet Explorer, che consentirebbe ad eventuali aggressori ed utenti malintenzionati di registrare le abitudini di navigazione degli utenti. A riportarlo è Michael Caballero, esperto di web security, che sottolinea come il bug si manifesti quando una pagina web viene caricata con un HTML object tag realizzato ad-hoc, abbinato al meta tag relativo alla compatibility mode.

Gli object tag possono essere iniettati hackerando una pagina web o attraverso banner pubblicitari che consentono l'aggiunta di codice HTML o JavaScript. Una volta eseguito sul sistema il codice può raccogliere, in maniera del tutto invisibile per l'utente, informazioni disponibili solamente al browser web con cui si effettua la navigazione nella pagina. Questo permette ad un aggressore di ottenere dati sensibili dell'utente, che possono essere rivenduti o utilizzati con finalità malevole.

Chiunque può testare il nuovo bug attraverso una piccola web-app sviluppata dallo stesso esperto di sicurezza, che deve naturalmente essere eseguita su Internet Explorer per "catturare" la pagina inserita dall'utente. Sebbene Internet Explorer sia stato messo in disparte su Windows 10 a favore del nuovo Microsoft Edge, Caballero sostiene che la falla meriti grande attenzione soprattutto considerata la grossa base di utenza che vanta ancora oggi il vecchio browser.

"Secondo me Microsoft sta cercando di sbarazzarsi di Internet Explorer senza dirlo esplicitamente", ha dichiarato l'esperto. "Sarebbe più semplice e più onesto dire semplicemente agli utenti che il loro vecchio browser non è supportato come il più recente Edge. Credo fermamente che Internet Explorer debba essere curato come Edge sul piano della sicurezza, altrimenti dovrebbe essere abbandonato completamente dalla società e non più usato dagli utenti".

L'anno scorso lo stesso Caballero aveva scoperto un exploit eseguibile su Microsoft Edge che avrebbe permesso lo scam dei dati degli utenti attraverso una vulnerabilità presente sulla tecnologia Microsoft SmartScreen.