Aggiornamento alla release 13.0.0 per il pacchetto codec K-Lite

E' disponibile per il download la nuova versione 13.0.0 dei codec della famiglia K-Lite, proposti nelle tradizionali versioni Basic, Standard, Full e Mega in ordine di complessità. La loro installazione permette di vedere aggiornati i codec video presenti nel proprio sistema così da garantire il supporto pieno a tutte le tipologie di standard presenti e utilizzati sul mercato.

Passando dalla versione Basic a quella Mega aumenta la dimensione del download ma vengono implementate funzionalità differenti: è possibile in questo modo scegliere una combinazione di codec e funzionalità progressivamente sempre più complessa, così da meglio adattarsi alle specifiche esigenze del sistema in uso. Di seguito è riportata una sintesi delle novità introdotte in questa nuova release per la declinazione Mega, quella più complessa, rispetto a quanto integrato nella precedente versione:

Updated MPC-HC to version 1.7.11.13

Updated LAV Filters to version 0.69-8-g04c2d

Updated MadVR to version 0.91.7

Updated MediaInfo Lite to version 0.7.93

Updated Codec Tweak Tool to version 6.1.8

I nuovi pacchetti codec sono disponibili per il download ai seguenti indirizzi, compresa la declinazione Update utile per chi avesse già in precedenza scaricato una delle versioni del pacchetto codec K-Lite.