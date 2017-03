Toshiba Portégé X30 e Tecra X40: ecco i nuovi portatili premium

Toshiba ha annunciato i nuovi Portégé X30 e Tecra X40, notebook eleganti che si rivolgono all'utenza business con caratteristiche ritagliate per il mondo professionale. I due nuovi modelli si caratterizzano per un design sottile e leggero e ampliano la famiglia di notebook business ultra-sottili della compagnia seguendo il rilascio del sistema ibrido 2-in-1 Portégé X20W avvenuto a fine gennaio.

Toshiba Tecra X40 avrà un display da 14 pollici e uno spessore inferiore ai 2 centimetri, pari a soli 16,9 millimetri. Le caratteristiche estetiche e i materiali utilizzati consentono di fermare l'ago della bilancia a solamente 1,25 chilogrammi. A fianco al nuovo modello della famiglia Tecra troviamo Portégé X30, con display più piccolo da 13,3 pollici ed un peso ancora più ridotto: solamente 1,05 chilogrammi a fronte di uno spessore complessivo per il sistema di 15,9 millimetri.

Rispetto ai loro predecessori i nuovi modelli sono l'11% più sottili e il 13% più leggeri, stando alle dichiarazioni della compagnia. Entrambi utilizzano uno chassis ToughBody realizzato in lega di magnesio che dovrebbe riuscire ad assorbire gli urti grazie ad un rinforzo a nido d'ape. Toshiba Tecra X40 e Portégé X30 supportano la risoluzione Full HD come scelta nativa per il display, offerto anche con tecnologia In-Cell Touch con superficie anti-riflesso per l'uso anche in ambienti esterni.

I nuovi portatili utilizzano diverse tecnologie per la sicurezza dei dati, fra cui il touchpad SecurePad con sensore di impronte Synaptics Natural ID, e l'autenticazione facciale attraverso la tecnologia Intel Authenticate e Windows Hello. Tutte funzioni supportate dal BIOS Toshiba proprietario, in modo da evitare eventuali interferenze da parte di software di terze parti che possono rendere il dispositivo più vulnerabile ad attacchi e accessi non autorizzati.

Passiamo all'hardware, i due sistemi utilizzeranno processori Intel Core di 7a generazione e unità SSD PCIe ad alte performance per il sistema di archiviazione, abbinate a memorie DDR4. Il sistema audio è curato da due speaker stereo prodotti da harman/kardon e migliorati via software attraverso DTS Sound. I computer possono essere collegati alla Thunderbolt 3 Dock che integra due USB Type-C, una USB 3.0 full-size, una porta HDMI e un lettore di schede microSD.

Toshiba Portégé X30 e Toshiba Tecra X40 saranno disponibili in Europa nel secondo trimestre del 2017 nei colori Onyx Blue e Light Gold con finiture a righe sottili, ad un prezzo non ancora confermato dalla società.