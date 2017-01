Toshiba Portégé X20W-D: il 2-in-1 business più leggero con Core i7 di 7a gen.

Toshiba ha annunciato un nuovo modello di notebook business 2-in-1, Portégé X20W-D, promuovendolo come il più sottile e leggero al mondo con processori Intel Core di settima generazione. Il display viene agganciato alla scocca attraverso un sistema di cerniere evoluto che consente una rotazione dello schermo a 360°: in questo modo l'utente può usare il dispositivo sia come notebook che come tablet, mantenendo inalterate le sue doti computazionali.

Considerando le finalità professionali del computer, è stata prestata molta attenzione al reparto dell'autonomia operativa: la batteria integrata consente un'autonomia di oltre 16 ore (misurata con Mobile Mark 2014), mentre la tecnologia Step Charge dà la possibilità di godere di 4 ore supplementari di carica attraverso una ricarica di soli 30 minuti. L'interessante risultato viene raggiunto nonostante l'esile scocca di 15,4 mm, che spinge l'ago della bilancia fino a 1,1kg.

Il risultato è stato ottenuto attraverso l'uso di una lega in magnesio, con la scocca che viene offerta nel colore Onyx Blue con cerniere Light Gold. Il display viene invece protetto da una lastra Corning Gorilla Glass 4 anti-riflesso, mentre sul versante CPU troviamo gli ultimi processori Intel Core di settima generazione, raffreddati con un sistema di dissipazione proprietario chiamato Hybrid Air. Per migliorare la sicurezza dei dati Toshiba ha integrato più sistemi di protezione.

Oltre al lettore di impronte SecurePad troviamo infatti una videocamera IR che consente di identificare il volto, entrambi dispositivi che funzionano in accoppiata a Windows Hello e al supporto di Intel Authenticate. Le caratteristiche di sicurezza vengono potenziate dal BIOS installato nel computer e dal fatto che tutti gli elementi, sia hardware che software, vengono sviluppati esclusivamente da Toshiba eliminando così eventuali interferenze da terze parti.

Fra le modalità di input, Toshiba Portégé X20W-D dispone di pennino con tecnologia WACOM, di una tastiera retroilluminata e della tecnologia Palm Rejection che assicura un'esperienza touchscreen priva di errori involontari. I due altoparlanti integrati nel notebook sono progettati e realizzati da harman/kardon e godono del supporto alla tecnologia DTS Sound. I diffusori si adattano alle varie modalità d'uso del computer portatile in automatico, senza interazioni da parte dell'utente.

Il notebook viene offerto con una docking station Thunderbolt 3 dedicata opzionale, che integra una vasta gamma di porte: USB Type-C, HDMI, DisplayPort, VGA e LAN; e con una USB-C Travel Dock con HDMI, VGA, LAN e porte USB 3.0. Non mancano fra gli accessori una custodia di protezione su misura e un supporto penna integrato che permettono di proteggere il dispositivo durante viaggi e spostamenti.

Toshiba Portégé X20W-D sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2017 ad un prezzo non ancora ufficializzato dal produttore.