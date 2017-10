Quale futuro per la gamma di prodotti Surface di Microsoft?

Il futuro dei prodotti Surface di Microsoft? Inesorabilmente segnato, secondo quanto emerso in occasione del Canalys Channels Forum a Venezia in questi giorni. Steve Brazier, CEO di Canalys, sostiene che nel corso dei prossimi anni Microsoft abbandonerà lo sviluppo di proprie soluzioni hardware della famiglia Surface.

Alla base di questa prevista decisione le difficoltà con le quali la divisione Surface registra risultati positivi con costanza nel corso dei vari trimestri. Alcuni chiudono in utile, altri invece in perdita: della qualità dei prodotti Surface non si discute ma l'impatto in termini commerciali non è così significativo rispetto ad altre tipologie di prodotti sviluppate dall'azienda.

D'altro canto Microsoft è un'azienda sempre più incentrata sul cloud e sulle soluzioni software, prodotti dai quali riesce ad ottenere margini sempre molto elevati e ne decretano lo stato di salute dal punto di vista economico. Quello delle proposte hardware è un business dal margine molto più contenuto rispetto a quanto ottenibile con cloud e software: per questo motivo si prevede che nel futuro di Microsoft non vi saranno più soluzioni hardware della famiglia Surface.

La gamma Surface non è mai stata, nelle intenzioni di Microsoft, una famiglia di prodotti destinata a coprire ogni segmento di mercato; piuttosto si tratta di proposte che promuovono nuove modalità di utilizzo dei PC aprendo spazio all'evoluzione che deve essere sviluppata anche dai vari altri produttori di PC partner di Microsoft nell'ecosistema Windows.

Cosa ci attendiamo? Crediamo che per i prossimi anni Microsoft continuerà a portare avanti la gamma di soluzioni Surface mantenendo periodicità e innovazione così come stato negli ultimi anni. Difficile che l'azienda possa decidere di chiudere da un momento all'altro questa divisione, per quanto si tratti di una opzione accessibile. Più probabile che Surface continui a restare per Microsoft una via per promuovere l'innovazione nel mondo dei PC e in questo modo stimolare i propri partner a implementare nuove vie di utilizzo della piattaforma PC basata su OS Windows.