Dell XPS 13 diventa 2-in-1 al CES di Las Vegas

Il CES 2017 non è ancora iniziato ufficialmente, ma alcune informazioni già riescono a filtrare dalla città del peccato: le prime sono particolarmente appetitose e riguardano un nuovo portatile che Dell si appresta a presentare in occasione della kermesse di Las Vegas.



Stiamo parlando di un nuovo esemplare della famiglia XPS, ed in particolare una interessante ed inedita variante 2-in-1 del modello XPS 13. Dal punto di vista estetico non cambia molto rispetto agli attuali modelli da 13 pollici della famiglia XPS, ma la presenza di una cerniera a 360 gradi che permette varie configurazioni espande notevolmente le possibilità applicative del portatile.



Il portatile è caratterizzato dal design "InfinityEdge", con una cornice molto sottile attorno al display, che può essere scelto con risoluzione FullHD 1080p oppure in risoluzione QHD+ da 3200x1800 pixel. Sotto la scocca battono processori Intel Core i5 oppure Core i7 di settima generazione (Kaby Lake), accompagnati da 16GB di memoria RAM e 1TB di SSD (a seconda delle configurazioni). Nessuna informazione sulla GPU, ma si tratterà molto probabilmente di una soluzione integrata HD Graphics di Intel.



Il nuovo XPS 13 2-in-1 sarà inoltre completamente fanless, per la massima silenziosità anche durante carichi di lavoro intensi: sarà tuttavia interessante verificare le reali prestazioni, specie se si pensa alle ridotte dimensioni del sistema che ha uno spessore di appena 13,3mm, nel momento in cui le temperature iniziano ad alzarsi sensibilmente. Il peso del nuovo sistema è di 1,22 chilogrammi, che comprende una batteria da 46Wh, capace di assicurare (almeno sulla carta) fino a 15 ore di autonomia. Per quanto riguarda le interfacce I/O si segnala la presenza di 2 porte USB 3.0, una delle quali Type-C/Thunderbolt 3.0 che permette di ricaricare il portatile o pilotare fino a 2 display 4K simultaneamente.

Il portatile, secondo le informazioni disponibili, sarà immesso sul mercato a partire dal prossimo 5 gennaio, ad un prezzo di partenza che dovrebbe assestarsi sui 1000 dollari.