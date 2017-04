Dell annuncia il nuovo display UP2718Q con standard HDR10

Alla National Association of Broadcasters Dell lancia il suo monitor UP2718Q di fascia alta, primo a soddisfare lo standard HDR10 e ad avere certificazione UHD Alliance Premium.

Questo schermo è destinato ai professionisti del settore multimediale e fotografico. L’UP2718Q ha un display 4K da 27” con risoluzione massima 3840x2160 e luminosità oltre 1.000 nits, offre un'ampia gamma di colori, supporta fino a 97,7% di DCI-P3 e 76,9% Rec 2020. Per una riproduzione eccezionale dei colori, ogni monitor è calibrato singolarmente ed inoltre gli utenti possono personalizzare ulteriormente i parametri di colore affidandosi alla modalità di colore personalizzato, oppure, regolare e memorizzare i parametri di colore preferiti utilizzando il software Dell UltraSharp Calibration.

Dell ha comunicato che l’UP2718Q sarà disponibile negli States dal 23 maggio al prezzo di 1.999,99$.

Insieme al modello di punta sopra descritto, Dell ha annunciato anche altri due modelli della gamma Premium UltraSharp con display InfinityEdge destinati principalmente all’intrattenimento e all’ambito lavorativo. In modelli in questione sono l’U2718Q da 27” e U2518D da 25” i quali puntano principalmente ad offrire il miglior comfort visivo e la miglior resa delle immagini per un uso intensivo sia a casa sia sul posto di lavoro.

Questi due modelli saranno disponibili nella seconda metà di luglio rispettivamente al prezzo 699.99$ e 499.99$.