Da LG nuovo monitor FreeSync 4K con 4 ingressi

LG ha rivelato il nuovo monitor 43UD79-B 4K, con pannello da 42,5 pollici di tipo IPS e tecnologia FreeSync. Fondamentalmente costituisce un'alternativa economica alla soluzione UltraFine 5K di LG. Il rapporto di contrasto è di 1000:1, mentre la risoluzione è UHD 3840×2160 Pixel.

Molto interessante la presenza di quattro ingressi HDMI, che permettono di simulare sul display la presenza di 4 schermi. Inoltre, 43UD79-B è dotato di connessione USB-C, che può anche trasmettere segnali video di tipo DisplayPort. Il tutto al price tag di 700 $.

Due degli ingressi HDMI supportano la risoluzione 4K a 60 Hz, altri due sono di tipo HDMI 1.4 4K 30Hz, e a questi si aggiunge la porta DisplayPort 1.2a capace di operare fino a 4K e a 60 Hz. Tutti questi ingressi restituiscono un'esperienza split-screen di grande impatto: inoltre, l'utente può anche configurare diverse modalità di visualizzazione di tipo picture-in-picture. A disposizione degli utenti anche le porte USB 3.0 downstream per collegare mouse e tastiera con cui interagire con i quattro schermi senza dover ricollegare fisicamente i dispositivi. Tramite il supporto Dual Controller, infatti, è possibile interagire con due computer con la stessa coppia mouse/tastiera.

Il monitor LG è anche dotato di speaker Harman Kardon da 10W con passthrough per le cuffie. Per quanto riguarda il refresh rate si attesta sui 60Hz con luminosità massima pari a 350 cd/m2. Il tempo di risposta è di 8 ms gray-to-gray (GTG) e l'angolo di visione massima di 178 gradi, sia in senso verticale che orizzontale.

Il lancio in Asia è previsto per il 19 maggio, mentre successivamente 43UD79-B arriverà anche nei mercati occidentali.