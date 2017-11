Qualcomm Centriq 2400 è ufficiale: la prima serie di CPU per server di Qualcomm

Qualcomm ha annunciato in via ufficiale il via alla commercializzazione dei suoi primi processori destinati al mercato server: i Qualcomm Centriq 2400. La nuova famiglia di processori è pensata per competere con Intel Xeon e AMD EPYC e fa dell'efficienza energetica uno dei principali punti a favore assieme al rapporto prestazioni/consumi.

La serie Qualcomm Centriq 2400 è composta da chip monolitici prodotti da Samsung con processo FinFET a 10 nm con 18 miliardi di transistor integrati in 398 mm2. Ogni processore può arrivare a contenere fino a 48 core; ciascun core ARMv8 a 64 bit è a singolo thread (non è quindi presente una tecnologia di simultaneous multi-threading) e opera a frequenze di clock fino a 2,6 GHz.

La connessione tra i vari core avviene con bus ad anello segmentato bidirezionale, con 250 Gbps di banda complessiva. Ogni coppia di core condivide 512 KB di memoria cache L2 e sono presenti fino a 60 MB di cache L3 condivisa tra tutti i core. L'interfaccia con la RAM, di tipo DDR4, avviene tramite sei canali ed è presente il supporto fino a 768 GB di memoria. La connessione con le periferiche avviene con 32 lane PCIe Gen3 e sei controller PCIe.

Qualcomm afferma che i consumi sono "inferiori a 120 watt" - un risultato che, coniugato con i dati prestazionali diffusi dall'azienda, renderebbe possibile la realizzazione di datacentre più efficienti e densi. Qualcomm afferma, infatti, che la punta di diamante Centriq 2460 offre prestazioni quattro volte superiori a parità di costo e un rapporto prestazioni/consumi superiore del 45% rispetto all'Intel Xeon Platinum 8180.

Come riportato dalla stessa Qualcomm nella presentazione, utilizzando il benchmark SPECint_rate2006 i suoi processori hanno un vantaggio competitivo rispetto alle controparti Intel che arriva al 45% nel caso del Centriq 2460, con un'area inferiore e una maggiore densità di transistor.

I processori Qualcomm Centriq sono predisposti per la virtualizzazione e sono compatibili con KVM, Xen e Docker; le principali distribuzioni Linux (Ubuntu, Red Hat, SuSE e CentOS) supportano già i processori e permettono di utilizzare una vasta parte del catalogo software già presente.

Qualcomm ha inoltre confermato che i processori Saphira saranno la prossima generazione di processori, chiamati Firetail. Non si sa ancora se questo sia il nome in codice della nuova famiglia o se sia una nuova linea di prodotti.

I primi processori sono già in corso di spedizione ai clienti, con prezzi che vanno da 888$ per il modello di fascia più bassa, il Centriq 2434 con 40 core, per arrivare a 1373$ per il Centriq 2452 a 46 core e a 1995$ per il Centriq 2460 a 48 core. La disponibilità viene al momento definita "limitata", con un maggior numero di unità che sarà consegnato nel corso del prossimo trimestre.