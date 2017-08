Quad core a basso consumo per i notebook con CPU Intel Coffee Lake

Intel ha anticipato che il prossimo 21 Agosto, come abbiamo indicato in questa notizia, annuncerà informazioni legate ai processori Core di ottava generazione. Si tratta delle proposte della famiglia Coffee Lake, basate su tecnologia produttiva a 14 nanometri e per le quali si attende un importante aumento nel numero di core messi a disposizione per ogni CPU.

Il debutto iniziale dovrebbe interessare le versioni per sistemi notebook, e una ulteriore conferma di questo arriva dal sito Videocardz che ha pubblicato informazioni su un nuovo notebook gaming Acer, mostrato durante un evento in Tailandia e ripreso da uno Youtuber locale. Il notebook Acer Nitro AN515-31 integra al proprio interno un processore Intel Core i7-8550U in abbinamento a 20 Gbytes di memoria di sistema e a una scheda video NVIDIA GeForce GTX non meglio precisata.

La peculiarità di questo processore è quella di integrare architettura quad core con HyperThreading abilitato, capace quindi di mettere a disposizione sino a un massimo di 8 threads in parallelo. La frequenza di clock base è pari a 1,8 GHz mentre mancano dettagli su quella Turbo massima che dovrebbe in ogni caso essere sensibilmente superiore.

Processori mobile quad core sono da tempo disponibili nei listini Intel, ma la peculiarità di questa proposta risiede nell'essere parte della famiglia U e quindi caratterizzata da un valore di TDP pari a 15 Watt. Con le proposte Coffee Lake Intel intende quindi offrire a parità di TDP e di requisiti di dissipazione termica delle CPU in grado di offrire un maggior numero di core. E' ipotizzabile che questo avverrà con una riduzione delle frequenze di clock sia di default sia massime Turbo della CPU, ma il vantaggio prestazionale ottenibile con applicazioni in grado di sfruttare tutti i core al meglio dovrebbe risultare essere molto evidente.