Il 21 agosto Intel presenterà le prime CPU Core di ottava generazione

Il prossimo 21 agosto, nel corso del tardo pomeriggio per il fuso orario italiano, Intel introdurrà ufficialmente i primi processori Core di ottava generazione. La notizia è stata ufficialmente comunicata dall'azienda americana, che utilizzerà per questo una diretta in streaming sul proprio canale Facebook oltre che sul proprio sito web.

E' facile ipotizzare, conoscendo le tempistiche di presentazione delle nuove architetture di CPU che l'azienda americana ha tenuto nel corso degli ultimi anni, che l'annuncio sarà incentrato sulle prime CPU Core di ottava generazione destinate ai sistemi notebook. Una delle grafiche sviluppate per promuovere l'evento è del resto incentrata su un notebook visto lateralmente.

Intel mostrerà sicuramente alcuni dei prodotti basati su questi processori, ma molti altri saranno mostrati dai produttori partner in occasione dell'IFA di Berlino alla fine del mese di agosto. Non è chiaro se Intel annuncerà anche le versioni desktop dei processori Core di ottava generazione: viste le modalità di presentazione degli ultimi anni è ipotizzabile che per questi modelli Intel possa attendere alcuni mesi, spostandone la presentazione verso la fine dell'anno.

Ricordiamo che i processori Intel Core di ottava generazione, noti con il nome in codice di Coffee Lake, continueranno ad utilizzare tecnologia produttiva a 14 nanometri al pari delle soluzioni Kaby Lake disponibili al momento in commercio.