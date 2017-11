MediaTek rinuncia alla fascia alta, vendite di Helio X30 insoddisfacenti

MediaTek ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dal mercato della fascia alta, almeno momentaneamente, preferendo concentrarsi sulle soluzioni di fascia media e medio-alta per le quali il mercato sembra avere maggiore attenzione.

La notizia arriva grazie a Finbarr Moynihan, direttore generale delle vendite per i mercati internazionali in mediaTek, che ha confermato a Gearburn come l'azienda preferisca non concentrarsi sulla fascia più alta, dove è presente una competizione molto difficile da combattere.

Questo cambio di rotta è dovuto all'insuccesso del processore Helio X30, che non è riuscito a crearsi un mercato sufficiente da rendersi sostenibile. Soltanto il Meizu Pro 7 Plus e l'Elephone S8 Lite hanno infatti impiegato questo processore, andando ben sotto le attese del produttore.

MediaTek andrà quindi a concentrarsi sui dispositivi di fascia media, utilizzando i processori della serie Helio P per mantenere salda la sua posizione. Sono in particolare i produttori cinesi di minor caratura a preferire i suoi processori e il principale canale per MediaTek per arrivare nelle mani degli utenti.

Lo sviluppo dei processori di fascia alta è sospeso, ma l'azienda non archivia completamente l'intenzione di puntare più in alto e afferma che proseguirà nella sua spinta verso prestazioni migliori - e anche prezzi dei componenti più elevati.