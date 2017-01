Il debutto delle CPU AMD Ryzen avverrà entro il 3 Marzo

AMD non ha ufficialmente comunicato la data di lancio dei primi processori della famiglia Ryzen, soluzioni per sistemi desktop che saranno le prime basate su architettura Zen di nuova generazione a debuttare sul mercato. Quello che ufficialmente AMD ha indicato è un debutto prima della fine del primo trimestre 2017, ma online appaiono conferme che questo avverrà entro il prossimo 3 marzo.

Questa data è l'ultimo giorno del GDC, Games Developer Conference, conferenza sul mondo del gaming e degli sviluppatori che si tiene ogni anno a San Francisco e che quest'anno aprirà i battenti nella giornata del 27 febbraio sino al 3 marzo. Tra le conferenze previste in programma è presente una indicazione di una, dal titolo "optimizing for AMD Ryzen CPU", nella cui descrizione viene riportata la frase:

"Join AMD Game Engineering team members for an introduction to the recently-launched AMD Ryzen CPU..."

Nelle note la CPU Ryzen viene indicata come da poco introdotta sul mercato al momento in cui questa sessione verrà tenuta al GDC. Non è ancora stata indicata una data specifica per questa sessione ma è evidente, da quanto scritto, che il lancio delle CPU Ryzen sarà già avvenuto in quel momento. AMD ha nel frattempo editato le note a quella sessione tecnica, rimuovendo il riferimento al lanciato da poco tempo e di fatto indirettamente confermando come il debutto delle CPU Ryzen avverrà prima o in concomitanza con il GDC.

L'ultima settimana del mese di febbraio vedrà non solo il GDC ma anche il Mobile World Congress, entrambe location nelle quali verranno effettuati numerosi annunci. E' quindi ipotizzabile che AMD possa evitare di scegliere questa settimana per lanciare le prime CPU Ryzen, optando magari per quella precedente così da non veder in parte offuscato il lancio da quello di altri prodotti.