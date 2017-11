WhatsApp: in arrivo ''forse'' una versione ufficiale dedicata ad iPad

WhatsApp, il sistema di messaggistica istantaneo più diffuso al mondo con oltre un miliardo di utenti al giorno, potrebbe rilasciare, finalmente, anche su iPad una sua versione ufficiale. E' quanto emerge da alcune scoperte di WABetaInfo, il quale attraverso Twitter ha mostrato a tutti un'immagine relativa alla versione 0.2.6968 di WhatsApp Desktop la quale però vede la presenza di una nuova cartella denominata "Tablet-iOS". Tale riferimento, mai apparso precedentemente, potrebbe significare l'arrivo anche per il tablet di Apple di una versione ufficiale del sistema di messaggistica istantaneo.

New references about the WhatsApp for iPad app found in WhatsApp Desktop 0.2.6968 recent update.

It's sooo obvious, as you can see in the screenshot. pic.twitter.com/Nc07nEzxnN — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 novembre 2017

Secondo la fonte però l'apparizione di questa dicitura, ma soprattutto gli scarsi riferimenti alla cosa, potrebbero farla considerata poco più che un'ipotesi. Quello che la fonte dunque ipotizza è la possibilità che in WhatsApp si stia decidendo il da farsi per il futuro con l'ipotesi di apportare una novità importante sull'architettura, che da sempre la caratterizza, spostandola verso il cloud come invece si basano già altri rivali, Telegram in primis. Si apre anche l'ipotesi, forse più verosimile, del rilascio di un wrapper ufficiale capace di portare su iPad le medesime funzionalità di WhatsApp Web anche con le notifiche in push.

Non vi sono dunque molte certezze se non quella del fatto che gli sviluppatori sembrano essere alle prese con la realizzazione di una ipotetica e primitiva soluzione ufficiale per iPad. Abbiamo visto come ultimamente WhatsApp abbia aggiunto alcune funzionalità come la possibilità di cancellare i messaggi dopo l'invio entro 7 minuti, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo, e come stia lavorando anche per consentire di inviare e ricevere denaro tramite WhatsApp Pay.

E WhatsApp per i tablet Android? Sappiamo come anche per i tablet Android non esista alcuna applicazione ufficiale di WhatsApp, e le alternative per chattare sono WhatsApp Web o il download dell’apk. In questo caso ci si chiede come mai la società non abbia ancora considerato lo sviluppo dell'applicativo per i tablet con a bordo Android. La ragione potrebbe essere di natura economica: secondo IDC le vendite di tablet sono calate drasticamente negli ultimi anni e, pur non avendo risparmiato neanche Apple, gli iPad se la cavano meglio dei rivali Android nel panorama mondiale. Se WhatsApp deve puntare su un dispositivo per lo sviluppo della sua applicazione non da smartphone probabilmente quello potrebbe essere l' iPad, almeno in un primo momento.