Team segreto di Apple al lavoro su un sensore per chi soffre di diabete

Stando a nuove voci diffuse da CNBC Apple sarebbe al lavoro su una nuova tecnologia di sensore capace di monitorare i livelli di glucosio nel sangue al fine di aiutare chi soffre di diabete. Un piccolo gruppo di ingegneri biomeccanici si starebbe occupando del nuovo progetto, con il fine di realizzare un prodotto capace di analizzare la concentrazione di zucchero nel sangue con il solo contatto con la pelle, rendendo quindi superflue le più invasive analisi del sangue.

Secondo la CNBC il team ha sede in un ufficio nella città di Palo Alto, e lavora sulla tecnologia da almeno cinque anni. Dopo questo lungo periodo di tempo il sensore è quasi pronto, con Apple che ha già cominciato i primi test di applicabilità in alcune località cliniche nella Bay Area di San Francisco. La Mela ha inoltre ingaggiato diversi consulenti in campo medico al fine di affrontare al meglio le complesse regolamentazioni che esistono nel campo della medicina.

La squadra al lavoro sul progetto è composta da 30 dipendenti e viene gestita da Johny Srouji, SVP of Hardware Technologies di Apple, che ha raccolto l'incarico lasciato nel 2015 da Michael D. Hillman. A partecipare allo sviluppo del sensore troviamo esperti biomedici che Apple ha rubato a società come Masimo Corp, Sano, Medtronic e C8 Medisensors, le cui assunzioni sono state riportate nei primi mesi dell'anno scorso, lanciando le speculazioni su un progetto simile.

L'idea di un indossabile utilizzato per gestire condizioni particolari come il diabete nasce in Apple dai tempi in cui c'era ancora Steve Jobs al timone, ma la tecnologia alla base di un prodotto simile non è così semplice da sviluppare. Misurare la concentrazione di glucosio nel sangue senza perforare la pelle può essere un compito particolarmente arduo a tal punto da essere definita dall'esperto biomedico John L. Smith "la sfida tecnica più difficile" della sua intera carriera.

La soluzione attualmente in sviluppo da Apple punta ad illuminare la pelle per misurare i livelli di glicemia dell'indossatore, un po' come già avviene con i cardiofrequenzimetri integrati sui device elettronici. Potremmo sentire parlare presto anche di Google nel settore biomedico, dal momento che la compagnia aveva già anticipato di essere al lavoro su un dispositivo non invasivo per la misurazione dei livelli di zucchero nel sangue, attraverso lenti a contatto.

Non abbiamo ancora informazioni sulle tempistiche di rilascio di entrambi i prodotti, né se questi verranno integrati all'interno di dispositivi "general-purpose". Apple potrebbe introdurre il sensore su una successiva versione di Apple Watch, aggiungendo una feature al proprio dispositivo rendendolo così immediatamente più appetibile per una nuova parte del mercato.