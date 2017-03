Nuovi iPad il 4 aprile: potrebbero essere i primi prodotti presentati allo Steve Jobs Theater

Basandosi su stime di mercato, Apple World Today sostiene che Apple possa tenere il consueto evento primaverile il 4 aprile. L'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, apprendevamo che la Mela avrebbe presentato a breve iPhone SE e un iPad Pro più piccolo, tuttavia ad oggi non abbiamo conferme a riguardo di un imminente evento da parte della Mela. In realtà, però, ci sono alcuni elementi che farebbero pensare ad un annuncio in arrivo dalle parti di Cupertino.

Le scorte di iPad Pro da 12,9 pollici sono negli ultimi periodi decisamente limitate sia dai rivenditori terzi che nei magazzini Apple, quindi è probabile l'arrivo di un successore con hardware rivisto. Basandosi su alcuni dati non ufficiali, la fonte ha dedotto che la data dell'annuncio potrebbe essere agli albori del prossimo mese, e per l'esattezza il primo martedì. Nell'evento potrebbero fare il loro debutto due nuove versioni di iPad da 9,7 e 12,9 pollici, e una variante del tutto nuova da 10,5".

La particolarità dell'evento sarà data dalla location: per la prima volta Apple potrebbe utilizzare lo Steve Jobs Theater nel nuovo campus, l'Apple Park, che dovrebbe aprire i battenti agli impiegati della compagnia proprio il mese prossimo. Nell'ultimo evento tenuto all'1 Infinite Loop Tim Cook notava che sarebbe stato l'ultimo nell'attuale sede della compagnia, mentre l'apertura di Apple Park dovrebbe avvenire ad aprile 2017, forse in concomitanza dei nuovi annunci.

Con un unico evento Apple potrebbe annunciare l'apertura del Campus e i nuovi tablet, e non sarebbe strano se la compagnia organizzasse l'evento per il primo martedì del mese prossimo. Apple World Today ha tuttavia stimato la data soprattutto sui valori di disponibilità degli attuali iPad e non su dati più concreti (come soffiate da insider), quindi in questo caso l'evento di presentazione dovrebbe combaciare con l'effettiva commercializzazione del prodotto.

Un'eventualità di certo possibile, visto che le novità non dovrebbero essere eclatanti, ma non molto probabile dal momento che Apple di rado ha utilizzato questo modus operandi in passato.