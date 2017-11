iPhone X: ad Apple costa 357 dollari di componenti

Sono passati 6 giorni dalla commercializzazione del nuovo iPhone X di Apple. Lo scorso 3 novembre in tutto il mondo l'azienda di Cupertino ha aperto le porte dei propri Apple Store e ha permesso agli utenti di acquistare il nuovo iPhone celebrativo del suo decimo anniversario. Il top di gamma, rivoluzionario secondo l'azienda, ha visto il cambiamento di molti aspetti che erano invece rimasti invariati negli anni: dal pulsante Home fisico che è completamente scomparso rendendo il nuovo iPhone un vero e proprio "gesture Phone" al lato estetico con un display senza cornici e capace di ampliare la superficie di utilizzo mantenendo però una dimensione ergonomicamente buona per la mano. Presente anche un nuovo tipo di sblocco dello smartphone che con l'eliminazione del tasto Home e dunque del Touch ID che viene sostituito dall'ormai noto Face ID ossia lo sblocco con la scansione del volto.

Ma quanto costa effettivamente il nuovo iPhone X ad Apple solo componenti? Con l'arrivo dei primi esemplari è stato possibile "aprire" completamente il nuovo device dell'azienda di Cupertino e capire dunque quali componenti fossero state scelte e dunque il costo effettivo delle stesse. Ecco che il nuovo iPhone X, nelle sole componenti, costa ad Apple 357.50 dollari ai quali chiaramente debbono essere aggiunti i costi di assemblaggio, di packaging, di certificazioni ma anche di studio degli ingegneri sul design come anche sul sistema operativo.

Di fatto però scandagliando i singoli componenti è possibile capire come la componente più costosa risulti essere il display OLED da 5.8 pollici che viene pagato da Apple 65.50 dollari per ogni singolo smartphone. Proprio il pannello realizzato da Samsung costa all'azienda di Cupertino circa 36 dollari in più rispetto al canonico LCD che abbiamo sempre visto sugli iPhone e che effettivamente è presente in iPhone 8.

La cornice e dunque il corpo in acciaio viene a costare circa 36 dollari con una differenza di circa 14.50 dollari rispetto a quello degli iPhone precedenti. Per il resto la fonte non dettaglia i prezzi degli altri componenti ma la restante porzione chiaramente viene spalmata tra scheda logica, batterie, il dispositivo TrueDepth ma anche il Taptic Engine e tutta la parte di modem, processori e molto altro.

Chiaramente la stima dei costi delle componenti singole lascia il tempo che trova con molteplici fattori che entrano in gioco per quanto concerne la realizzazione di uno smartphone di ultima generazione. E' comunque palese che i margini di guadagno per Apple, come anche per altre aziende, siano importanti e in questo caso su iPhone X siano maggiori rispetto ad un iPhone 8 o versioni precedenti con una percentuale che potrebbe aggirarsi al di sopra del 60%.