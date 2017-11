iPhone X smontato: presente la doppia batteria ad L e una scheda madre a strati

Il nuovo iPhone X è finalmente stato messo in commercio dallo scorso 3 novembre. Uno smartphone atteso dagli utenti fedeli alla Mela di Cupertino ma anche da altri utenti che in qualche modo erano curiosi di vedere dal vivo il nuovo smartphone che Apple ha realizzato con lo scopo di dare nuova vita al proprio device che in questo 2017 compie dieci anni. iPhone X è senza dubbio tecnologia allo stato puro e le immagini che sono giunte dal suo smontaggio completo non fanno che confermare questo aspetto. Apple ha lavorato duramente per cercare di proporre un device con uno schermo senza cornici e soprattutto per ridurre le dimensioni mantenendo però batteria importante e chiaramente tutte le componenti interne di ultima generazione.

Lo smontaggio di iFixit dunque rivela molti aspetti interessanti del device che erano stati annunciati precedentemente da alcune indiscrezioni e che ora vedono la conferma. Innanzitutto, una volta aperto il device, è possibile osservare una batteria doppia capace di formare una L. Per la prima volta dunque Apple pone in uno smartphone una doppia batteria ossia due diversi pacchetti posti in serie a formare la lettera L e con una capacità totale di 2716 mAh. Tutto questo chiaramente ha dato maggiore flessibilità alla componentistica interna che comunque è stata rivista quasi completamente da Apple.

Ecco che appare palese come la scheda madre del nuovo device top di gamma di Apple sia letteralmente realizzata a strati. In questo modo l'azienda di Cupertino ha diminuito la superficie occupata dalla stessa che rispetto a quella presente sull'iPhone 8 Plus risulta più piccola del 70% ma lasciando uno spazio pari al 135% in più. Diversa anche la connessione tra le varie schede madri sovrapposte che non è stata realizzata con i classici cavi ma con una serie di contatti a punto capaci di passare le informazioni tra i vari piani delle schede.

Insomma un vero e proprio lavoro di precisione che Apple ha dovuto realizzare in uno spazio decisamente ridotto rispetto al passato. Proprio su questo aspetto iFixit pone un voto di riparabilità pari a 6 su 10 che in effetti risulta un voto sufficiente visto che il portale non ha trovato difficoltà nello schermo e nella batteria almeno nelle loro sostituzione. La difficoltà è nell'aprire lo smartphone che risulta fortemente sigillato con colle tra la parte sottostante dello schermo e la cornice a causa anche dell'impermeabilità del device.