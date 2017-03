iPhone SE richiamati da Apple. In arrivo la nuova generazione?

I nuovi iPhone SE sono in arrivo. E' quanto emerge da alcune indiscrezioni provenienti dalla catena di negozi Target in territorio americano, nei quali Apple ha già fatto richiesta per la restituzione di tutti gli iPhone SE non venduti, sintomo che a Cupertino sono pronti a commercializzare la nuova generazione. Proprio di questo ne avevamo parlato qualche giorno fa, quando in rete erano apparse alcune indiscrezioni sul possibile arrivo di un nuovo iPhone SE rivisto in termini di componenti hardware.

Indiscrezioni sempre più reali anche se il richiamo dei vecchi iPhone SE potrebbe essere stato indotto dalla scarsità delle vendite dei due modelli da 16GB e 64GB. Il successo di questo modello di iPhone però sembra essere palese, sia per il fatto che molti utenti amano ancora utilizzare un display più piccolo rispetto ai nuovi "grandi" iPhone 7 e 7 Plus, sia per il costo inferiore rispetto agli altri modelli.

Molti analisti, compreso l'ormai noto Ming-Chi Kuo di KGI Securities, non vedono però possibile l'arrivo di un nuovo iPhone durante la prima metà dell'anno anche se proprio l'iPhone SE era stato introdotto sul mercato durante il mese di marzo dello scorso anno. Alcune indiscrezioni vedono un cambiamento solo in termini di componenti interne e non di design. Il nuovo iPhone SE dunque dovrebbe mantenere lo stile attuale ma proporre agli utenti un cambiamento per quanto concerne lo storage interno con tagli da 32GB e da 128GB in sostituzione degli attuali 16GB e 64GB.