iPhone e iPad al bando in Italia. Arriva al Senato il disegno legge Quintarelli che vieta ''sistemi chiusi''

In Italia potremmo dire addio agli iPhone e agli iPad almeno stando a quanto afferma il disegno di legge del senatore Quintarelli presentato per la calendarizzazione in Senato e già approvato in sordina alla Camera. Un decreto che di fatto, almeno stando al suo articolo 4, renderebbe illegali i sistemi operativi "chiusi" proprio come quelli utilizzati da Apple con i vari iPhone e iPad mentre prevederebbe il libero accesso a software, contenuti e servizi. Una legge che in un modo o in un altro metterebbe "fuori legge" il sistema operativo dell'azienda di Cupertino che effettivamente risulta non compatibile con altri sistemi informatici.

Il disegno di legge è stato fortemente voluto dal senatore Quintarelli, facente parte del gruppo dei Civici e Innovatori nonché storico esperto della tecnologia e della Rete. Lo stesso Quintarelli aveva fatto la sua comparsa in interventi contro le grandi aziende tecnologiche affinché le stesse venissero tassate esplicitamente come tutte le altre aziende italiane. In questo caso la legge vuole mettere al bando ogni tipo di sistema operativo che non permetta libertà.

L'articolo 4 del decreto legge riporta effettivamente la dicitura per la quale "Gli utenti hanno il diritto di [...] utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta". Non solo perché nello stesso articolo si dichiara esplicitamente come gli stessi utenti abbiano "[...] il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi". Il problema con Apple sta proprio in questo visto che il suo iOS non permette in nessun modo di installare applicazioni di terze parti al di fuori dell'App Store.

La preoccupazione è quella di ottenere una legge che possa mettere in serio pericolo il mercato italiano soprattutto perché esclusiva del nostro paese. Proprio il deputato Boccadutri ha affermato al Corriere.it come "Il fine della legge può apparire giusto, ma se applicata solo in Italia può produrre una distorsione di mercato enorme e incomprensibile. Sarebbe più corretto attendere la definizione di regole precise europee, perché i servizi digitali non hanno confini nazionali. Altrimenti, è come se avessimo deciso da soli di annullare il roaming soltanto in Italia".

Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi, non vi è alcuna necessità di approvare una legge di questo tipo perché i regolamenti sono già presenti in materia e la disciplinano in maniera più che precisa.