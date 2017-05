Fidget Spinner: il più costoso di tutti è stato realizzato utilizzando un iPhone 7 di Apple

Il Fidget Spinner, il gadget di moda tra i giovani di oggi, ha la sua versione "lussuosa" ossia una versione che costa più di una qualche decina di euro come solitamente si trova su Amazon. E' stata realizzata da uno youtuber che per l'occasione ha voluto esagerare e trasformare il proprio iPhone 7 in una vera e propria trottola del nuovo millennio. L'internauta ha realmente forato il proprio smartphone marcato Apple, che sappiamo costare quasi 800 euro, inserendo il classico sistema a cuscinetti che permette all'iPhone Spinner di ruotare su se stesso.

Nessun limite all'incredibile o forse anche alla stupidità ma di fatto EverythingApplePro, questo il nome del ragazzo che ha realizzato il costoso gadget, ha voluto esagerare unendo le due cose che in qualche modo ossessionano i giovani negli USA ma anche nel resto del mondo, Italia compresa: iPhone e Fidget Spinner. Nel video, in cui vengono mostrate le fasi realizzative del nuovo costoso accessorio è possibile vedere come lo youtuber non si sia limitato ad utilizzare solo l'iPhone 7 ma abbia letteralmente "bucato" anche altre versioni meno recenti di iPhone inserendo poi il sistema a cuscinetti per la rotazione.

Il risultato è effettivamente un Figdet Spinner a tutti gli effetti, completamente funzionante proprio come le versioni da pochi euro. In questo caso però il costo lievita decisamente ad almeno 799 euro. Forse un gioco un po' troppo costoso ma si sa che per ottenere qualche visualizzazione in più qualsiasi mossa, corretta o scorretta, viene messa in pratica e in questo caso dagli youtuber sembra che ci si possa attendere davvero di tutto ormai anche un iPhone Spinner.