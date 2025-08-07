Trump shock: dazi del 100% su tutti i chip importati. Salvo solo chi produce in USA

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che verrà imposto un dazio del 100% su tutti i chip e semiconduttori importati negli Stati Uniti. Il provvedimento, che è stato annunciato solo sommariamente, prevede però ampie eccezioni per aziende che dimostrano di costruire stabilimenti o avere programmi concreti di investimento produttivo sul territorio americano.

Trump stesso, durante un incontro ufficiale nello Studio Ovale con l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, ha specificato: «Metteremo un dazio molto elevato, circa del 100%, su chip e semiconduttori, ma la buona notizia per aziende come Apple è che, se costruite negli Stati Uniti o avete assolutamente assunto un impegno in questo senso, non ci sarà nessun onere da pagare». L'intenzione è chiaramente quella di aumentare la pressione su multinazionali e grandi aziende tech perché localizzino realmente la produzione negli USA, una delle promesse chiave della politica industriale di Trump.

L'esatta definizione dei criteri per accedere all'esenzione non è al momento chiara, ma fonti della Casa Bianca assicurano che verrà ammesso chi «ha già investito notevolmente o adottato piani vincolanti» per stabilimenti e catene di approvvigionamento statunitensi.

La misura segue l'annuncio di Apple, avvenuto poche ore prima: l'azienda investirà altri 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, portando così il totale complessivo degli investimenti promessi sul suolo americano a ben 600 miliardi. Limpegno comprende partnership con grandi fornitori statunitensi, espansione di stabilimenti chiave (come quello per la fabbricazione di vetri a Kentucky e moduli Face ID in Texas), e la creazione di 20.000 nuovi posti di lavoro focalizzati su ricerca e sviluppo di chip e intelligenza artificiale.

Non solo Apple: il settore dei semiconduttori sta assistendo a un'ondata senza precedenti di investimenti industriali negli USA. TSMC ha aumentato il suo impegno nel paese a 165 miliardi di dollari, con la costruzione di tre nuove fabbriche, due impianti avanzati per il packaging e un centro di ricerca in Arizona. Le nuove strutture produrranno chip a 2nm e 3nm, tecnologie essenziali per il futuro dellintelligenza artificiale e dellelettronica di nuova generazione.

Nvidia ha promesso a sua volta 500 miliardi di dollari in investimenti per realizzare infrastrutture AI negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Lazienda produrrà e testerà i suoi supercomputer AI direttamente in Arizona e Texas, con la produzione delle avanzatissime GPU Blackwell avviata anche negli impianti di TSMC nel paese.

Come dicevamo, il quadro resta per ora incerto su alcuni aspetti cruciali del provvedimento, in particolare per quanto riguarda i dettagli su quali tipi di produzione e investimenti saranno effettivamente considerati validi ai fini dellesenzione dai dazi. La mancanza di chiarezza attuale alimenta un clima di incertezza e preoccupazione, dal momento che limposizione di costi così alti sui chip importati rischia di ripercuotersi sui prezzi di prodotti di consumo come smartphone, auto e elettrodomestici.

Trump ha ribadito che solo la produzione localizzata può mettere davvero al riparo dalle tariffe, sottolineando che «stiamo facendo cose negli Stati Uniti invece che in paesi stranieri, distanti».

Garantita lesenzione a Apple per via del nuovo piano di investimenti, non è escluso che nei prossimi giorni possano beneficiarne anche altre realtà, come la stessa TSMC, Texas Instruments (60 miliardi per sette impianti americani), GlobalFoundries e altri big del settore.

Resta tuttavia il nodo di fondo: la strategia di Trump si basa più su dazi punitivi che su incentivi diretti allindustria, come invece aveva fatto la legge bipartisan CHIPS and Science Act varata durante lamministrazione Biden. In futuro, lefficacia di questa linea e leventuale impatto sui prezzi per i consumatori e sulla catena produttiva globale saranno cruciali per valutare la portata del cambio di rotta.