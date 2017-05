Apple possiede un ''tesoretto'' di oltre 250 miliardi di dollari. Più di Regno Unito e Canada insieme

Apple potrebbe risultare la società con più liquidità al mondo. Parliamo della presenza di un "tesoretto" da oltre 250 miliardi di dollari, una somma che molte aziende o addirittura molte nazioni sognano. Sì, perché con tale cifra, Apple, potrebbe addirittura possedere tre volte la liquidità della Banca d'Italia o addirittura quanto messo da parte da Regno Unito e Canada messi insieme. Potrebbe addirittura acquisire in contanti per cinque volte la Tesla di Elon Musk o l'italiana Eni. Insomma un quantitativo che non può non far gola al nuovo Presidente degli Stati Uniti che come sappiamo già durante la kermesse della sua campagna elettorale aveva dichiarato la volontà di far tornare "in patria" la maggior parte delle aziende con manodopera fuori dagli States.

Apple sembra cadere a fagiolo in tutto questo visto che la maggior parte, si parla del 90% secondo dati del Wall Street Journal, dei 250 miliardi di dollari in cassa provengono da detenzioni estere dell'azienda di Cupertino. I risultati trimestrali saranno esternati proprio durante la serata di oggi e magari si avranno anticipazioni in merito al "rientro" degli utili offshore pronti per essere investiti in qualche maxi operazione di acquisizione (Disney o Time Warner) per il futuro tecnologico dell'azienda o magari in un super dividendo su cui alcuni analisti sembrano scommettere.

Da non sottovalutare anche il fatto che Tim Cook potrebbe dar ragione a Donald Trump per il rientro in patria della produzione degli iPhone futuri. Sappiamo come il dirigente di Apple avesse in qualche modo prospettato la volontà di acquisire più informazioni possibili in merito alla possibilità di una produzione di prodotti con la mela morsicata negli USA. I costi potrebbero in parte lievitare ma il principale problema che l'azienda si troverebbe a dover affrontare riguarderebbe soprattutto la specializzazione degli operai americani che al momento non sembra essere equiparata a livello qualitativo a quella trovata nei paesi asiatici.

Le indiscrezioni sui dati dell'azienda sembrano puntare molto in alto con un trimestrale da record tra utile per azione a 2.023 dollari ed un fatturato da ben 53 miliardi raggiunto grazie alle ottime vendite degli iPhone e ma anche dei servizi. Proprio grazie a queste indiscrezioni il titolo Apple continua a correre con le azioni vicine ai massimi storici, passate da 90 a 145 dollari in meno di un anno e con una capitalizzazione addirittura di 769 dollari.