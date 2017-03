Apple Park si prepara all'inaugurazione. Eccolo in un nuovo video registrato da un drone

Apple Park verrà inaugurato durante il prossimo mese di Aprile e a Cupertino fervono i lavori per completare l'intera struttura che ospiterà gli oltre 12.000 dipendenti della mela morsicata pronti a continuare il duro lavoro di creazione dei nuovi dispositivi sempre più tecnologici e sempre più in cerca di migliorie ed innovazione. La moderna struttura pensata dal fondatore, Steve Jobs, e progettata dallo studio tecnico Foster + Partners è ormai in fase di definizione e la sua cerimonia di inaugurazione si avvicina sempre di più. Un ultimo video realizzato con un drone permette di osservare le novità della struttura e soprattutto la scomparsa, finalmente, di gru e macchinari utilizzati dalle imprese per la costruzione degli edifici, sintomo che i lavori sono davvero in fase di ultimazione almeno per i principali edifici.

Il video mostra innanzitutto l'idea principale dell'intera struttura che come sappiamo sarà praticamente ad impatto ambientale pari a zero. Il nuovo Apple Park, infatti, sarà caratterizzato da un impianto fotovoltaico da oltre 17 megawatt che riuscirà ad alimentare completamente la struttura. Oltretutto la scelta architettonica della struttura principale, quella a forma di astronave, permetterà di godere di una ventilazione completamente naturale per oltre nove mesi l'anno riuscendo dunque a divenire uno degli edifici più "naturali" al mondo.

Il drone permette anche di scorgere gli edifici dedicati alla Ricerca e allo Sviluppo di Apple. Per questi i lavori sono stati completati e si possono addirittura scorgere i mobili di ufficio già predisposti e l'illuminazione già attiva. Completati anche gli edifici adibiti a parcheggio che risultano multipiano e che permetteranno di ospitare le automobili dei dipendenti e di tutti i visitatori del nuovo Apple Park. Ricordiamo come il nuovo quartier generale di Cupertino includerà anche un Apple Store ed un bar aperto al pubblico. Sarà presente anche un centro fitness da oltre 9.000 metri quadri per tutti i dipendenti che ne vorranno usufruire.

Per quanto riguarda la vegetazione verranno impiantati negli oltre 400.000 metri quadri di superficie totale la bellezza di 8000 piante tra alberi e piante di varia natura pronti a dare vita ad un parco che permetterà di camminare per oltre due miglia tra sentieri, frutteti ed un laghetto derivante dalla fontana principale situata al centro della struttura circolare.