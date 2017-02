Apple, il nuovo Campus verrà inaugurato in Aprile e si chiamerà Apple Park. Auditorium dedicato a Steve Jobs

E' ufficiale: il nuovo Apple Park, il quartier generale di nuova costruzione dell'azienda di Cupertino, sarà inaugurato durante il prossimo mese di aprile. E' quanto dichiarato da Apple stessa in un comunicato stampa giunto pochi istanti fa. Il progetto inizializzato dal fondatore di Apple, Steve Jobs, ha visto nel corso degli anni di realizzazione una frenetica lavorazione da parte di tutte le aziende interessate nel progetto e finalmente diverrà realtà durante la prossima primavera. La migrazione degli oltre 12.000 dipendenti avverrà nel corso dei prossimi 6 mesi mentre la finalizzazione del parco e di alcuni edifici secondari proseguirà per tutta l'estate.

Steve Jobs avrebbe compiuto 62 anni il prossimo venerdì 24 febbraio e per onorare la sua memoria e la sua duratura influenza su Apple e sul mondo, il teatro interno ad Apple Park verrà chiamato Steve Jobs Teather proprio in suo onore. L'apertura avverrà entro la fine dell'anno e l'ingresso alla sala da 1.000 posti sarà caratterizzato da un cilindro di vetro alto circa 6 metri e diametro di 50 metri, con una copertura in fibra di carbonio metallizzato. Il nuovo Steve Jobs Teather sarà posto in cima ad una collina, uno dei punti più alti all'interno di Apple Park, pronto a dominare prati e l'edificio principale.

Il nuovo Apple Park caratterizzato dalla ormai famosa struttura ad "astronave" è stato concepito da Steve Jobs come centro di innovazione e creatività. Vede l'utilizzo di materiali ad impatto ambientale pari a zero e soprattutto diventerà senza dubbio uno dei più importanti punti di riferimento per l'architettura moderna e non solo. L'edificio principale di Apple Park situato nella Santa Clara Valley possiede una forma circolare costituita da grandi pareti a vetro ed un'area complessiva di oltre 250.000 metri quadrati.

"La visione di Steve per Apple si estendeva ben oltre il tempo vissuto con noi. L'idea di Apple Park era quella di divenire la casa delle innovazioni per le generazioni a venire" ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "Le aree di lavoro e i parchi sono stati progettati per dare ispirazione ai nostri dipendenti ma anche permettere benefici per l'ambiente. Abbiamo raggiunto uno degli edifici con il più basso consumo energetico nel mondo e il campus sarà alimentato interamente da questa energia rinnovabile".

Apple Park includerà anche un centro per i visitatori con un Apple Store ed un bar aperto al pubblico. Sarà presente anche un centro fitness da oltre 9.000 metri quadri per tutti i dipendenti che ne vorranno usufruire. Non solo perché saranno presenti anche nuove strutture per ricerca e sviluppo oltre ad un parco che permetterà di camminare per oltre due miglia tra sentieri, frutteti ed un laghetto situato al centro della struttura circolare principale.

"Steve era euforico ed ispirato dal paesaggio della California, con la sua luce e la sua ampiezza. Era il suo ambiente preferito per lavorare con il pensiero. Apple Park coglie perfettamente il suo spirito straordinariamente", ha detto Laurene Powell Jobs.

"Steve ha investito gran parte della sua energia nella progettazione e nel sostentamento degli ambienti creativi vitali. Abbiamo affrontato la progettazione e la realizzazione del nostro nuovo campus con lo stesso entusiasmo che caratterizzano i nostri prodotti", ha detto Jony Ive, Chief Design Officer di Apple. "Il collegamento tra gli edifici complessi ed il tranquillo ed armonico parco crea un ambiente straordinariamente ispiratore per i dipendneti che potranno così creare, collaborare e lavorare insieme. Siamo stati estremamente fortunati a poter lavorare a stretto contatto, nel corso di molti anni, con lo studio di architettura Foster + Partners".

La progettazione proprio con lo studio Foster + Partners ha permesso di realizzare un Apple Park dove al posto di oltre 400.000 metri quadri di asfalto sono stati creati terreni erbosi e posizionati oltre 9.000 alberi e piante resistenti al clima della Santa Clara Valley. L'impianto fotovoltaico da oltre 17 megawatt permetterà di alimentare completamente l'intera struttura con un impatto pari a zero visto il suo posizionamento sulla copertura della struttura principale. L'edificio non richiederà alcun tipo di riscaldamento né raffreddamento vista la sua particolare natura architettonica infatti potrà godere di una ventilazione completamente naturale per oltre nove mesi l'anno.