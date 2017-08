Apple a lavoro per realizzare una vettura a guida autonoma per trasportare i propri dipendenti in Apple Park

Apple starebbe realizzando una vettura a guida autonoma non per il proprio pubblico bensì per i propri dipendenti. Sì, perché secondo le ultime indiscrezioni nei laboratori di Cupertino si starebbe progettando un'automobile a guida completamente autonoma capace di trasportare i dipendenti da zone limitrofe l'area dell'Apple Park fino al suo interno. L'indiscrezione giunge direttamente dal New York Times e a riferirla al quotidiano sembrano essere stati cinque dipendenti della Mela morsicata che chiaramente hanno deciso di rimanere anonimi.

I lavori per il nuovo quartier generale di Apple stanno terminando e con esso anche il trasferimento dei dipendenti che potrebbero però ritrovarsi una gradevole novità. In questo caso il colosso di Cupertino potrebbe mettere a disposizione dei suoi dipendenti delle speciali navette capaci di spostarsi senza bisogno di un guidatore. Secondo le ultime indiscrezione sembra palese ormai l'abbandono, almeno per il momento, di un progetto per la realizzazione di un'auto a guida autonoma che avrebbe di certo portato via troppe risorse sia di dipendenti che di denaro con un ritorno forse non troppo immediato.

Di contro però, Apple, avrebbe deciso di sviluppare le tecnologie necessarie per rendere i veicoli autonomi su mezzi di altre aziende magari proiettandosi al futuro per lo sviluppo dell'auto "made in Cupertino". Nel contempo, come detto, sembra possibile l'arrivo nel Campus dell'azienda di un servizio di trasporto navetta denominato PAIL, ossia Palo Alto to Infinite Loop, e capace di portare i dipendenti da una parte all'altra del grande spazio lavorativo chiaramente in modalità "Self-Driving" ossia senza alcun pilota.

La novità in tutto ciò è chiaramente il fatto che in Apple ci si muova per modificare una serie di veicoli commerciali con tutti gli algoritmi e tutte le possibili tecnologie sviluppate proprio dall'azienda di Cupertino in questo campo. Un plus non indifferente che permetterà di certo ad Apple di rimanere pronta nella sperimentazione delle auto a guida autonoma per un futuro ingresso dell'azienda anche nel mercato delle automobili.