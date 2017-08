Apple Park, il nuovo volo con il drone permette di vedere lo Steve Jobs Theater

Continuano incessantemente i lavori per il completamento del nuovo Apple Park, il futuristico quartier generale dell'azienda di Cupertino che ha visto gli albori durante la primavera di questo anno e che vede in questo periodo l'ultimazione degli edifici accessori alla struttura principale come il nuovo teatro intitolato al fondatore di Apple: Steve Jobs. Nel corso dei mesi di lavoro si sono rincorsi molteplici video realizzati tramite droni in cui è stato possibile osservare l'andamento degli stessi fino agli ultimi in cui è apparsa anche la vegetazione come anche le principali vie di comunicazione.

Oggi viene pubblicato un nuovo video del solito Matthew Roberts nel quale oltre alla ormai nota struttura a forma di astronave del nuovo Campus di Apple è possibile osservare anche lo Steve Jobs Theater, il teatro intitolato al fondatore dell'azienda oggi capitanata da Tim Cook. In questo caso è possibile osservare la "trasparenza" della struttura del nuovo teatro, finora nascosta da pannelli protettivi, nonché la forma circolare della base alta ben 6 metri e con un diametro di oltre 50 metri. Un edificio di sicuro impatto visivo grazie anche alla presenza di pannelli in cristallo pronti a sorreggere l'intera struttura di copertura realizzata in fibra di carbonio e finitura metallica.

Da sottolineare l'importanza di una struttura progettata in modo tale da avere sempre e comunque una visuale totale e panoramica dell'intera zona nei dintorni di Cupertino tra le colline e la vegetazione di migliaia di piante innestate proprio da Apple. Il video permette anche, chiaramente, di osservare la struttura principale ormai attiva almeno in parte grazie al trasferimento di alcuni dei 12.000 dipendenti dell'azienda di Cupertino che da aprile stanno "traslocando" dal vecchio quartier generale.

Ricordiamo come la moderna struttura pensata dal fondatore, Steve Jobs, e progettata dallo studio tecnico Foster + Partners sia stato concepito come centro di innovazione e creatività. Vede l'utilizzo di materiali ad impatto ambientale pari a zero e soprattutto diventerà senza dubbio uno dei più importanti punti di riferimento per l'architettura moderna e non solo. L'edificio principale di Apple Park situato nella Santa Clara Valley possiede una forma circolare costituita da grandi pareti a vetro ed un'area complessiva di oltre 250.000 metri quadrati.

Il nuovo Steve Jobs Theater è senza dubbio una delle principali strutture dell'intero Apple Park sia per il suo aspetto futuristico e decisamente spettacolare ma anche e soprattutto per il suo significato. Il teatro potrebbe oltretutto accogliere il pubblico nel futuro evento di settembre in cui l'azienda di Cupertino sembra pronta a presentare il suo nuovo iPhone 8 di cui ormai da mesi si parla a causa delle innovazioni tecnologiche e non solo che dovrebbe portare.