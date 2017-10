Addio sensore d'impronte: Touch ID scomparirà da tutti i nuovi iPhone nel 2018

Gli iPhone che Apple sta progettando per il 2018 potrebbero non avere Touch ID, il sensore d'impronte che aveva fatto il suo debutto con iPhone 5S e aveva pilotato il settore verso una rivoluzione nei sistemi d'autenticazione. Ma come abbiamo già visto più volte Apple dà, Apple toglie e non sembrerebbe poi così controverso eliminare del tutto la tecnologia sui prossimi iPhone in favore di quella che è stata rivelata come la nuova era dell'autenticazione su mobile: Face ID.

A parlarne è stato Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities che ha previsto molte novità presenti negli scorsi iPhone con un discreto anticipo. In precedenza Kuo ha dichiarato che ai produttori Android servirà qualche anno per replicare l'efficacia della tecnologia TrueDepth integrata su iPhone X, ma sembra inevitabile. Come avvenuto con Touch ID Apple non dovrebbe avere troppe difficoltà a dettare il cambiamento su smartphone nonostante le prime perplessità mostrate dal pubblico.

"Prevediamo che tutti i modelli di iPhone della seconda metà del 2018 abbandoneranno il riconoscimento dell'impronta. Crediamo che questo cambiamento permetterà a tutti i nuovi modelli di realizzare un vantaggio competitivo attraverso la differenziazione, sulle spalle di un'esperienza d'uso integrata con il design full-screen e la fotocamera TrueDepth, a tutto vantaggio delle applicazioni in realtà aumentata".

Face ID sarà il selling point dei nuovi iPhone del 2018 secondo l'analista, con Apple che spingerà ancora più in avanti la tecnologia di rilevamento tridimensionale. Insieme al Face ID la compagnia potrebbe adottare il display full-screen con la gobba su tutti i modelli, e non solo sul modello "X", fattore che potrebbe sancire la morte del design tradizionale dell'iPhone che vediamo in questa generazione con iPhone 8 e 8 Plus. Questo stabilirà anche la morte di Touch ID, con buona pace di tutti i sostenitori del metodo d'autenticazione via impronta digitale.

Kuo non ha informazioni su quello che accadrà con Mac e iPad, ma crede che anche i tablet e i computer della Mela inizieranno ad abbracciare Face ID. La fine di Touch ID significherebbe anche che la Mela abbia desistito dal produrre un sensore d'impronte sotto vetro, con i concorrenti che potrebbero cercare di proporre questa alternativa al riconoscimento del volto, potendo contare su design realmente privi di cornici (cosa che iPhone X oggi non offre). Secondo le stime di Kuo, però, anche i concorrenti cesseranno lo sviluppo sui sensori sotto vetro.