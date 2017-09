iPhone X, la gobba e i compromessi del design

iPhone X ha un display edge-to-edge che domina l'intera superficie frontale del dispositivo. In realtà, a voler essere pignoli, non tutta la parte frontale è coperta dal display visto che un piccolo inserto nella parte superiore è risultato necessario per l'integrazione di diversi sensori necessariamente rivolti verso l'utente. L'inserto superiore è una soluzione simile a quella che abbiamo visto sull'Essential Phone di Rubin, ma su iPhone X è più larga e invasiva.

È anche vero che conosciamo la cosiddetta "gobba" da settimane, forse mesi, se consideriamo le varie indiscrezioni, i rumor e i mock-up sparsi lungo la rete da tempo. Tuttavia solo con la presentazione ufficiale dello smartphone siamo venuti a conoscenza di un paio di caratteristiche: Apple non ha fatto e non farà nulla per "nasconderla" via software e, inoltre, anche sul piano delle funzionalità e dell'esperienza d'uso rappresenta e rappresenterà un compromesso.

C'è già chi dice che Steve Jobs non avrebbe mai accettato un simile sacrificio, chi invece propone una "Notch Mode" come estensione per Chrome in modo che tutti i video vengano riprodotti con la gobba perché "così è meglio". Online è stato mostrato parecchio interesse su questa "feature" indispensabile, fra sarcasmo, ironia e sinceri dubbi, e c'è anche chi ha iniziato a mostrare quali saranno i reali compromessi della gobba nell'uso di tutti i giorni.

Lato software la "gobba" viene supportata in maniera quanto meno opinabile: alcuni sviluppatori sono riusciti a individuare il funzionamento di alcune applicazioni. Safari, ad esempio, renderizza le pagine web a dimensione ridotta, con delle colonne bianche sulle due estremità, mentre la barra di scorrimento nella visualizzazione orizzontale con la gobba a destra viene nascosta da quest'ultima. Molto più ovvi i compromessi con giochi e video.

Don’t worry, the hiding scroll bar is even grosser (top-right corner). pic.twitter.com/6ImBLI9TdM — Ben Packard (@BenPackard) 13 settembre 2017

Con i giochi, semplicemente, non verrà renderizzata una parte della schermata, con i video sarà possibile selezionare una modalità di visualizzazione a dimensioni ridotte in modo da non nascondere alcuna parte del contenuto (né per via della gobba, né per via degli angoli curvi). Di default video e foto non occuperanno l'intera schermata. L'inserto, infine, scompare del tutto negli screenshot e non può essere "mascherato" neanche dagli sviluppatori terzi.

La gobba esiste, ed è indispensabile. È necessaria per il corretto funzionamento di Face ID (che è l'unico sistema di autenticazione presente sullo smartphone) e bisogna considerarla una parte fondamentale di iPhone X. Tuttavia Apple non consente di nasconderla: grazie al display OLED sarebbe stata sufficiente una barra di stato superiore nera per far sembrare quella parte un tutt'uno con il frame superiore. Né, la gobba, può essere utilizzata per scopi "creativi".

Nelle linee guida su App Store è scritto chiaramente che "non bisogna mascherare o prestare attenzione alle funzionalità chiave del display. Non cercate di nascondere gli angoli arrotondati o la parte dei sensori, o gli indicatori per l'accesso alla Home screen posizionando barre nere sulla parte alta o bassa della schermata. Non utilizzate abbellimenti visivi come cornici, forme o testi per richiamare l'attenzione su queste diverse aree del dispositivo".

Tuttavia la gobba rappresenta un compromesso consistente nello sviluppo delle applicazioni dal momento che quella parte dello schermo non può essere sfruttata in alcun modo, pena la non corretta visualizzazione di tutti i contenuti che immancabilmente passeranno sotto i "nuovi" elementi.