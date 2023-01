Visa è certa: le stablecoin saranno importanti per il futuro dei pagamenti

Stablecoin e CBDC - Central Bank Digital Currency rappresenteranno un elemento importante per le prossime generazioni di soluzioni di pagamento: è quanto affermato dal CEO di VISA, Al Kelly, in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti della società.

"E' ancora molto presto, ma continuiamo a credere che le stablecoin e le valute digitali delle banche centrali possano avere il potenziale di svolgere un ruolo significativo nel mondo dei pagamenti e abbiamo una serie di iniziative in corso. Abbiamo avuto una quantità irrilevante di investimenti in criptovalute e società mentre cerchiamo di investire nell'ecosistema dei pagamenti" ha spiegato Kelly.

Nel corso degli ultimi anni VISA ha lavorato a varie iniziative legate alle criptovalute. Nel corso del mese dell'autunno 2021 il suo team di ricerca ha dato il via ad un progetto di interoperabilità tra blockchain, battezzato "Universal Payment Channel". Lo scopo di questo progetto era quello di realizzare una sorta di "rete di reti" per le CDBC e per le stablecoin che potesse essere utilizzata per canali di pagamento. Di questo progetto però non si è saputo più nulla.

La società ha inoltre collaborato con diversi exchange per l'emissione di carte di credito ricaricabili tramite criptovalute. Tra le collaborazioni vi era anche quella con FTX, il servizio di cambio al centro dello scandalo che ha travolto anche il suo fondatore, Sam Bankman Fried, e che ha segnato il punto più basso del mercato delle criptovalute nei tempi recenti. L'accordo con FTX è ora terminato, ma non è attualmente possibile sapere se le vicende abbiano avuto qualche impatto sulla società.

A tal proposito Kelly ha affermato che i "fallimenti di alto profilo" avvenuti nello scorso anno non hanno avuto ricadute sul bilancio della società. In ogni caso per il 26 gennaio è fissata la presentazione della trimestrale, appuntamento durante il quale potrebbe emergere qualche informazione aggiuntiva.

Al Kelly è CEO dimissionario: resterà in carica fino al prossimo 1 febbraio, quando sarà sostituito dal presidente di VISA Ryan McInerney che in passato ha già avuto modo di esprimere pareri positivi nei confronti delle criptovalute. A novembre del 2022 ha dichiarato che nel mondo circolano ancora "14 mila miliardi di dollari di denaro contante speso dai consumatori e che può essere digitalizzato", precisando che la società continua ad esplorare gli ambiti in cui pagamenti basati sulla tecnologia blockchain possono essere sfruttati al meglio.