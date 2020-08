Un vulcano di Coca-Cola da 10.000 litri: è il nuovo ''pazzo'' video che supera 7 milioni di visualizzazioni

Un video che in pochi giorni ha superato le 7 milioni di visualizzazioni (7.8 milioni al momento) e che descrive le varie fasi di un esperimento quanto mai particolare: la costruzione di un enorme recipiente di Coca-Cola da oltre 10.000 litri dal trasporto della bevanda e del reagente fino al momento dell'esplosione del vulcano. E' la nuova idea venuta ad uno YouTuber russo che ha deciso di stabilire una specie di record del mondo per la più grande esplosione vulcanica di Coca-Cola. Come? Realizzando una struttura a forma di vulcano e facendo chiaramente reagire gli oltre 10.000 litri di bevanda con il bicarbonato di sodio.

YouTube: ecco il video dell'esperimento da record

Mettere del bicarbonato di sodio in un quantitativo di Coca-Cola è quanto mai ricorrente tra gli adolescenti per provare almeno una volta l'ebrezza della reazione che fa letteralmente ''esplodere'' la bevanda se all'ìnterno di un contenitore con un foro di uscita ristretto. In questo caso però nessuno fino ad oggi aveva provato a realizzare questo esperimento con addirittura 10.000 litri di Coca-Cola. Lo YouTuber russo, Maxim Monakhov, invece lo ha fatto e ha generato un contenuto da oltre 7 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Effettivamente quello che viene visualizzato nel video è quanto mai particolare e non solo per l'esperimento in se ma per tutta l'organizzazione messa in piedi dal giovane russo che si è cimentato nell'impresa. Video che segue ogni singola fase dell'esperimento dall'assemblamento dell'enorme contenitore che dovrà appunto mantenere i 10.000 litri di Coca-Cola. Quindi la realizzazione del comparto per il bicarbonato di sodio che deve essere immesso a posteriori nella bevanda in modo più veloce possibile. A questo punto dopo la realizzazione del recipiente ma anche dopo aver trasportato il tutto sul luogo del record ecco che lo YouTuber ha azionato, assieme ai suoi amici di avventura, il marchingegno per il rilascio del bicarbonato facendo scattare la reazione tra la Coca-Cola e il bicarbonato. Il finale è senza dubbio ''esplosivo''.

Come spesso accade con questi video tra scienza e tecnologia anche Mamix ha fatto il pieno di visualizzazioni riuscendo in pochissimi giorni a totalizzare più di 7.8 milioni di accessi al video che oltretutto è completamente in russo ma che effettivamente può essere seguito senza problemi anche da chi non conosce la lingua. Proprio in rete e soprattutto su YouTube è possibile imbattersi in video del genere con la reazione tra Coca-Cola e bicarbonato di sodio o anche con le caramelle Mentos che fanno letteralmente esplodere la bevanda dalla bottiglia o anche da contenitori più grandi per un effetto ancora maggiore. E il web ancora una volta ''premia'' chi realizza questi, diciamo così, esperimenti.