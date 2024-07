Sam Altman, il 'papà' di ChatGPT, è favorevole al reddito universale: ecco come la gente lo spenderebbe

OpenResearch, un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro supportata da Sam Altman, CEO di OpenAI, l'azienda che ha realizzato ChatPGT, ha condotto uno studio dalla durata di 3 anni per esaminare gli effetti determinati da un bonifico di 1.000 dollari mensili in termini di condizioni di salute, accesso ai servizi, spese e occupazione dei beneficiari. Questo studio rappresenta il più recente e vasto tentativo di analizzare come un sostegno economico incondizionato possa aiutare le famiglie a basso reddito a soddisfare i propri bisogni fondamentali.

Secondo Stacia West, co-fondatrice e direttrice del Center for Guaranteed Income Research dell'Università della Pennsylvania, risultati simili sono stati ottenuti con altri studi con presupposti paragonabili, ovvero: "Quando si fornisce denaro alle persone, esse prendono ottime decisioni per sé e per la loro famiglia, promuovendo la mobilità economica".

Lo studio, avviato nel 2020, ha coinvolto 3.000 partecipanti a basso reddito reclutati tramite organizzazioni non profit in Illinois e Texas. Mille partecipanti hanno ricevuto 1.000 dollari al mese in contanti da spendere come desideravano (beneficiari), mentre un gruppo di controllo di 2.000 persone ha ricevuto 50 dollari al mese.

I ricercatori hanno scoperto che i beneficiari del bonifico mensile hanno incrementato la loro spesa media di 310 dollari al mese, utilizzando principalmente i fondi per bisogni essenziali come cibo e trasporti. Inoltre, una parte del denaro è stata destinata al supporto finanziario di terzi, con una spesa media di 22 dollari al mese per regali a familiari e amici, prestiti, donazioni a enti di beneficenza e pagamenti di alimenti.

I beneficiari hanno lavorato in media 1,3 ore in meno a settimana rispetto al gruppo di controllo, pur rimanendo attivi nel mondo del lavoro. Inoltre, hanno avuto il 26% di opportunità in più di recarsi in ospedale nell'ultimo anno dello studio e il 10% di probabilità in più di ricevere cure dentistiche e recarsi in pronto soccorso. È stato anche osservato un calo dell'uso di alcol e di alcuni tipi di droghe illecite.

Un altro dato interessante è che i beneficiari sono stati più inclini a cambiare residenza, con un aumento del 4,4% rispetto al gruppo di controllo. OpenResearch si riserva di realizzare ulteriori analisi per quanto riguarda la stabilità e la qualità abitativa.

Nonostante i risultati positivi, lo studio ha evidenziato che il denaro non risolve tutti i problemi. Non ci sono stati particolari effetti benefici sulla salute fisica o sulla dedizione all'esercizio fisico, così come sulla qualità del riposo e del sonno. Miglioramenti nello stress, nel disagio mentale e nella sicurezza alimentare sono stati osservati solo durante il primo anno dello studio, che è coinciso con il periodo della pandemia. Essendo stato realizzato in parte nel periodo della pandemia, lo studio sicuramente risente degli effetti determinati da quest'ultima, tra cui l'inflazione.

Sam Altman

In un post pubblicato nel 2016, Altman si diceva "affascinato" dall'idea del reddito universale. La sua prospettiva è chiara: essendo uno dei principali artefici delle moderne tecnologie di intelligenza artificiale generativa, vede un futuro in cui la maggior parte dei lavori è affidata alla tecnologia, il che rende sempre meno indispensabile il lavoro umano. “Penso che, unitamente al fatto che l’innovazione ridurrà i costi per poter avere delle vite agiate, facendo qualcosa del genere potremmo finalmente fare progressi reali verso l’eliminazione della povertà”, si legge nel post di Altman.

Altri grandi nomi della Silicon Valley – tra cui l’ex CEO di Twitter Jack Dorsey e il CEO di Tesla Elon Musk – negli anni si sono espressi a favore del reddito di base garantito e dozzine di programmi pilota sono stati lanciati negli Stati Uniti così come in altri paesi mentre i ricercatori lavorano per capire quando e come questi programmi sono più efficaci.

Esistono diverse visioni del reddito di base, con studi precedenti che hanno mostrato che un tale tipo di sussidio può aiutare le famiglie a basso reddito a permettersi i beni di prima necessità. Tuttavia, il concetto di reddito di base, universale o di cittadinanza ha anche ricevuto critiche. Più della metà degli adulti negli Stati Uniti si è dichiarata contraria a un reddito di base universale di circa 1.000 dollari al mese per gli adulti, secondo un sondaggio del Pew Research Center del 2020, con la maggiore opposizione tra gli adulti bianchi. Alcuni stati, tra cui Iowa e South Dakota, hanno approvato leggi che vietano ai comuni di fornire programmi di reddito garantito, con i critici che sostengono che il denaro potrebbe scoraggiare le persone a cercare un nuovo lavoro.

Gli studi sul reddito di base hanno mostrato risultati contrastanti riguardo la sua influenza sull'occupazione. A volte i beneficiari hanno tassi di occupazione più elevati rispetto al gruppo di controllo, mentre altri studi mostrano una diminuzione dell'occupazione, sebbene ciò possa essere ricondotto a fattori positivi come la possibilità di trovare il tempo per prendersi cura dei figli e di altri familiari.