PyTorch Foundation: ecco come cambia per accelerare i progressi nella ricerca IA

Mark Zuckerberg annuncia la trasformazione PyTorch nella nuova PyTorch Foundation indipendente, che farà parte della Linux Foundation. Il progetto unirà alla Linux Foundation con un consiglio direttivo diversificato, composto da rappresentanti di AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, Meta, Microsoft e Nvidia, con l'obiettivo di una sua ulteriore espansione nel tempo. In questo caso sappiate che la PyTorch Foundation renderà più accessibili gli strumenti, le librerie e altri componenti IA più avanzati per accelerare i progressi nel campo dell'IA. E ancora Meta continuerà a investire in PyTorch e lo userà come il framework principale per la ricerca IA e la produzione delle applicazioni in azienda.

PyTorch Foundation: ecco a cosa serve e come cambia

Sin dal 2016, quando PyTorch ha iniziato a collaborare con la community IA per creare il framework PyTorch per la ricerca IA, l'aver aperto la collaborazione è stata la chiave del suo successo. Grazie a migliaia di collaboratori che hanno sviluppato più di 150 000 progetti, PyTorch è diventata una delle principali piattaforme per la ricerca e la produzione tra la community IA. E oggi, come dichiarato dal VP Santosh Janardhan, arriva con entusiasmo l'annuncio che il progetto passerà alla PyTorch Foundation appena lanciata, che farà parte della no profit Linux Foundation, un'associazione dedicata alla tecnologia la cui missione principale è lo sviluppo collaborativo di software open source.

La creazione della PyTorch Foundation assicura che nei prossimi anni le decisioni vengano prese in modo aperto e trasparente da un gruppo eterogeneo di membri del comitato. L'organo direttivo sarà infatti composto da rappresentanti di AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, Meta, Microsoft Azure e Nvidia, ma l'obiettivo è una sua ulteriore espansione nel tempo.

PyTorch è stata creata con una filosofia open source basata sulla community, che rimarrà inalterata nel passaggio alla PyTorch Foundation. Quando ricercatori e sviluppatori producono codice open source, altre persone in tutto il mondo possono condividere il loro lavoro, imparare gli uni dai progressi degli altri e dare il proprio contributo alla community IA. D'ora in poi, i collaboratori del framework usufruiranno della solida governance, della leadership diversificata e degli investimenti aggiuntivi forniti dai nuovi partner della PyTorch Foundation. La fondazione si impegnerà a rispettare quattro principi: rimanere aperta, mantenere la sua natura neutrale, garantire la correttezza e plasmare una forte identità tecnica. Una delle sue priorità assolute sarà separare in modo netto la governance aziendale da quella tecnica di PyTorch.

Per quanto riguarda Meta, l'azienda si impegna a continuare a investire in PyTorch, usandolo come framework principale per la ricerca e la produzione in ambito IA. La transizione non implicherà alcun cambiamento nel codice, nel progetto chiave o nei modelli operativi degli sviluppatori di PyTorch. E viene ribadito ancora una volta l'importanza di aver lavorato per permettere la crescita di PyTorch guidata dalla community, mettendo il framework nelle mani di centinaia di ingegneri e supportando lo sviluppo del prodotto e l'espansione della community.

La scienza aperta è alla base del lavoro di Meta nel campo dell'IA. Alcuni esempi riguardano il rilascio di codice per modelli linguistici su vasta scala, i sistemi di visione artificiale autosupervisionati, gli innovativi dataset, le piattaforme IA incorporate e molto altro. E Meta ritiene che questo approccio acceleri i progressi relativi allo sviluppo e alla distribuzione di nuovi sistemi che risponderanno a esigenze reali e a domande fondamentali sulla natura dell'intelligenza artificiale. Con la creazione della PyTorch Foundation, l'intera community IA avrà la possibilità di far progredire la ricerca in infiniti ed entusiasmanti nuovi modi.