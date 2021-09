Mercedes con FTX: dopo il calcio, criptovalute anche in Formula 1

Il Team Mercedes di Formula 1 ha scelto l'exchange di criptovalute FTX come suo partner commerciale. L'accordo sarà valido per diverse stagioni e i logo di FTX, a partire dal GP di Sochi, Russia, che si svolgerà nel fine settimana, sarà visibile sull'auto e sulle tute dei piloti.

FTX: un exchange di criptovalute sulle Mercedes di Formula 1

La nuova collaborazione permetterà ai fan del motorsport di sperimentare e sfruttare il potere delle crypto attraverso i prodotti offerti da FTX. Tramite l'app di FTX, infatti, sarà possibile scambiare crypto e acquistare, vendere e creare Non-fungible token (NFT) legati al mondo di Mercedes e della Formula 1. L'app, inoltre, permetterà anche di scambiare azioni tradizionali, come si può leggere sul sito ufficiale di Mercedes AMG F1 Team.

Mercedes non è certo la prima casa automobilistica a inserirsi nel settore degli NFT: solo di qualche giorno fa la notizia che Lamborghini è in procinto di lanciare i propri NFT, che saranno delle vere e proprie opere d'arte realizzate da artisti d'eccezione per celebrare la storia del noto brand di lusso italiano.

Anche i piloti di NASCAR hanno mostrato l’auto brandizzata di Dogecoin (DOGE) negli Stati Uniti. E la Formula 1 non è stata da meno nelle scorse settimane, con Crypto.com che è diventato uno degli sponsor principali delle gare, a cominciare dall'evento di Silverstone.

La Formula 1, del resto, segue il calcio, con le squadre italiane in prima linea a stringere accordi commerciali con realtà che operano con le criptovalute, a cominciare da Roma, Inter e Milan.