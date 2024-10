Lo Stato italiano e OpenAI insieme per spingere lo sviluppo dell'IA lungo lo Stivale

Segnando un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell'ecosistema dell'Intelligenza Artificiale (IA) in Italia, OpenAI e CDP Venture Capital hanno firmato un memorandum d'intesa.

L'accordo mira a stimolare lo sviluppo, la commercializzazione e l'adozione di tecnologie IA da parte di startup e imprese innovative italiane, in linea con gli obiettivi del Governo di creare campioni nazionali nel settore.

Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri italiano

L'iniziativa è stata annunciata durante un incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Sam Altman, CEO di OpenAI, avvenuto a New York. Durante questo incontro, i due leader hanno discusso le strategie per aumentare la competitività italiana nei settori ad alta tecnologia. La partnership si inserisce nel Piano Industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital, che prevede investimenti complessivi per 1 miliardo di euro, con un focus particolare sull'IA.

L'accordo si articola su tre direttrici principali:

Supporto alle Startup AI Early Stage : OpenAI investirà direttamente e indirettamente nelle startup italiane che sviluppano prodotti o servizi basati sull'IA attraverso il neocostituito " Fondo Artificial Intelligence " di CDP Venture Capital, guidato dal Responsabile Vincenzo Di Nicola. Questa iniziativa include anche l'accesso alle tecnologie avanzate di OpenAI e ai crediti API, collegamenti con i venture capitalist statunitensi attraverso lo Startup Fund di OpenAI e mentorship e supporto tecnico per facilitare il passaggio dalla ricerca alla commercializzazione.

: che sviluppano prodotti o servizi basati sull'IA attraverso il neocostituito " " di CDP Venture Capital, guidato dal Responsabile Vincenzo Di Nicola. Questa iniziativa include anche l'accesso alle tecnologie avanzate di OpenAI e ai crediti API, e e supporto tecnico per facilitare il passaggio dalla ricerca alla commercializzazione. Iniziative Educative : Per promuovere la crescita dei talenti italiani nel settore dell'IA, OpenAI e CDP Venture Capital collaboreranno con università italiane per sviluppare programmi educativi . Questi programmi saranno focalizzati sull'alfabetizzazione dell'IA e sul potenziamento delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato.

: Per promuovere la crescita dei talenti italiani nel settore dell'IA, OpenAI e CDP Venture Capital . Questi programmi saranno focalizzati sull'alfabetizzazione dell'IA e sul potenziamento delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato. Collaborazioni Commerciali: L'accordo prevede anche collaborazioni con aziende per integrare le tecnologie IA nei loro processi, favorendo così innovazioni significative in settori chiave dell'economia italiana.

Brad Lightcap, COO di OpenAI, ha sottolineato come l'Italia possieda una "ricca storia di innovazione" che la rende ideale per sviluppare un'industria competitiva nel settore dell'IA. "Siamo lieti di collaborare con CDP Venture Capital per incentivare l'adozione dell'AI attraverso finanziamenti, mentorship e programmi di formazione con le migliori università, per aiutare le imprese, i cittadini e la società italiana a realizzare i benefici dell'AI".

Sam Altman di OpenAI

Agostino Scornajenchi, AD di CDP Venture Capital, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità di crescita per le imprese italiane e che la collaborazione con OpenAI è motivata dalla volontà di importare le migliori pratiche globali e promuovere l'innovazione su larga scala.