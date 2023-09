IT-alert, suona l'allarme in redazione: momenti di panico, ma era un falso positivo

Per la rubrica "storie di vita (vera) vissuta", oggi vi raccontiamo di come siamo stati "vittime" di un falso positivo di IT-alert. Da tempo sappiamo che in Lombardia è in programma un test per il 19 settembre, ma mai ci saremmo aspettati di sentir suonare e parlare i nostri smartphone cinque giorni prima.

La nostra redazione ha sede a Luino, sulla sponda lombarda del lago Maggiore, mentre dall'altra c'è il Piemonte. Proprio oggi, guarda caso, un test era previsto in Piemonte, Puglia e Umbria. Diciamo che l'esperienza improvvisa, che ha coinvolto parte della redazione, ha portato a un'iniziale panico in alcuni di noi, tramutatosi poi in divertimento. D'altronde sapevamo del nuovo servizio, dei test in corso e, dopo l'attimo di sgomento, tutto è rientrato nel novero delle curiosità. Qualcuno si è persino lamentato di non averlo ricevuto.

Ma se la nostra reazione è stata tutto sommato composta, non fatichiamo a metterci nei panni di persone poche informate e tecnologiche che, non a conoscenza del test, si sono ritrovate lo smartphone a suonare e parlare. Sì, perché il dispositivo emette una serie di suoni ad alto volume e poi procede alla lettura del messaggio visualizzato a schermo con una voce sintetica di vecchia generazione (francamente migliorabile), sia in italiano che in inglese.

Sulla cara e vecchia TV - il mezzo ancora più diffuso d'informazione in Italia - di questi test si è parlato poco, non c'è stata una campagna informativa molto ampia, facile quindi farsi prendere dallo spavento.

Ricapitoliamo, però, che cos'è e come funziona IT-alert. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per informare via smartphone la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

L'obiettivo è quello di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete mobile, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale. Sono sei i casi per i quali potrà essere impiegato IT-alert una volta terminata la sperimentazione:

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

IT-alert nasce come soluzione volta a integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione. Conforme allo standard internazionale Common Alerting Protocol (CAP), il sistema dirama un messaggio di testo a tutti i telefoni cellulari presenti e attivi nell'area geografica a rischio, associato a un segnale sonoro diverso da quello delle classiche notifiche che riceviamo ogni giorno.

In questa fase di sperimentazione è il Dipartimento della Protezione Civile che provvede all'invio dei messaggi IT-alert ma, come previsto la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile potranno progressivamente utilizzare direttamente il sistema.

Attraverso la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un'area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica.

Ed è proprio la tecnologia usata che ha portato al nostro falso-positivo, in quanto è possibile che un messaggio indirizzato a un'area possa raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori della stessa (overshooting) oppure che in aree senza copertura il messaggio non venga recapitato. Il messaggio IT-alert non arriva se il dispositivo non ha campo, anche in presenza di connessione Wi-Fi.

Da alcuni - i cosiddetti "complottisti" - IT-alert è visto come un nuovo strumento per instillare il terrore nella popolazione e tracciarla. Sappiate che non manca il modo di disattivarlo. Al momento, in questa fase di test, la disattivazione è però stata inibita, ovvero anche procedendo dal vostro smartphone il messaggio arriva comunque: ne siamo stati testimoni diretti.

Qualora vorrete disattivarlo in futuro, potete procedere spegnendo l'apposito slider nel vostro smartphone Android o iOS. Come? L'abbiamo spiegato qui, fermo restando che riteniamo immotivate le preoccupazioni: non consigliamo di disattivare IT-alert, il servizio non traccia nessuno ma, semmai, potrebbe salvare qualche vita.