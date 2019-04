Impara a programmare con Python: il corso Udemy in promozione per i lettori di Hardware Upgrade

Python è oggi una scelta ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo della programmazione: è un linguaggio generico e semplice da affrontare (ma con grandi potenzialità una volta che si procede nel percorso) che permette di creare applicazioni, elementi di scripting e automazione e ultimamente ha guadagnato una forte popolarità anche come linguaggio per il machine learning e l'analisi dei dati. E' un linguaggio propedeutico, poiché la sua semplicità si abbina anche ad un forte rigore: in questo modo si imparerà fin da subito a scrivere codice in maniera ordinata, precisa e ben comprensibile che spianerà la strada all'apprendimento di altri linguaggi di programmazione.

Il corso Python 3.6 Guida Completa: da Principiante a Esperto, disponibile su Udemy al prezzo promozionale di 11,99 Euro per i lettori di Hardware Upgrade, fornirà una solida base teorica e pratica per apprendere ed approfondire il linguaggio di programmazione Python 3.6 e il paradigma della programmazione object-oriented. Anzi, si partirà proprio dal comprendere la programmazione ad oggetti così da costruire le fondamenta per imparare a programmare in Python ma anche per affrontare altri linguaggi object-oriented come Java, C#, C++ o Swift.

Il resto del percorso è un viaggio a tappe nel mondo di Python, per imparare l'organizzazione del codice, gli elementi fondamentali dei linguaggi, i tipi di dati, le strutture di dati, codice e oggetti e tutto ciò che serve per saper programmare efficacemente. Vi sono posi sezioni di approfondimento, che possono essere seguite dopo aver appreso le basi, e che vengono aggiornate periodicamente con nuove lezioni.

Perché questo corso?

Un corso che si compone di più di 10 ore di video-lezioni, esercitazioni pratiche e quiz, oltre a due esercitazioni specifiche su RabbitMQ e MongoDB. Un corso soprattutto pratico, che ti permette di applicare immediatamente i concetti illustrati. E il corso è completamente in italiano: un grande valore aggiunto che permette di cogliere ogni dettaglio di tutti gli aspetti trattati, nonché la certezza di aver compreso appieno un concetto, fugando dubbi e possibili fraintendimenti. Il corso è studiato per essere un percorso di apprendimento graduale, intendendo ogni argomento come la naturale conseguenza del precedente.

Investire sulle proprie competenze è il modo migliore per tenersi al passo con i tempi mutevoli del mondo di oggi. La formazione e l'apprendimento continuo permettono di migliorare la competitività sul mercato del lavoro per aprire nuove opportunità professionali. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, alla connettività pervasiva, e alla diffusione del video come media di informazione e formazione è possibile apprendere in maniera molto più semplice di quanto si potesse fare anche solo pochi anni fa.

Un tempo formazione voleva dire frequentare di persona un corso, magari lontano da casa o dal posto di lavoro e spesso ad orari serali con tutti i disagi che ne conseguono. La formazione online non è più un tabù: è pratica, permette di essere portata avanti con i propri ritmi, può essere svolta ovunque e soprattutto la possiamo adattare ai nostri tempi e non viceversa.

Perché Udemy?

Sulla piattaforma Udemy è possibile trovare oltre 100 mila corsi online tenuti da più di 7000 istruttori su quasi ogni aspetto dello scibile umano, dalla programmazione al marketing, dalla fotografia al webdesign, fino a tutto l'ambito delle soft-skill trasversali che possono arricchire le capacità e le competenze di qualsiasi figura.

L'iscrizione a Udemy è completamente gratuita: non vi sono abbonamenti o costi periodici da sostenere, semplicemente si acquista il singolo corso che si intende seguire. Il catalogo dei corsi offre proposte adatte a tutte le tasche, e corsi di più alto valore capaci di offrire una formazione davvero solida. E il corso, una volta acquistato, resta per sempre nell'account dell'utente così che sia possibile consultare anche i suoi eventuali aggiornamenti nonché porre domande all'insegnante per approfondire qualche dubbio eventualmente sorto durante la frequentazione. E in più se il corso proprio non soddisfa, si può essere rimborsati entro 30 giorni.

E se invece hai tu qualche competenza da trasmettere? Udemy offre la possibilità di candidarsi anche come insegnante: potrai creare il tuo corso e proporlo a milioni di studenti in tutto il mondo.