Tutte le offerte Apple da non perdere: AirPods a 118, Mac Mini a 599, iPhone 16, MacBook e altro ancora

Questa settimana il mondo Apple è protagonista di una serie di offerte davvero aggressive che spaziano dagli accessori più popolari ai computer più performanti. Dai prodotti entry-level fino ai top di gamma, i ribassi rendono più accessibile entrare o rinnovare il proprio ecosistema con un risparmio consistente.

Le AirPods nella loro versione base scendono oggi a circa 118, una cifra decisamente interessante per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple con le cuffiette true wireless più popolari. Restano un punto di riferimento per semplicità d'uso, integrazione immediata con i dispositivi della Mela e qualità audio che, in questa fascia di prezzo, diventano ancora più allettanti.

Chi cerca un computer compatto ma potente può guardare al Mac mini con chip M4, disponibile in offerta a 599. Questo modello rappresenta lingresso più accessibile al mondo Mac, ma al tempo stesso offre potenza di calcolo più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane e persino per lavori più impegnativi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si inserisce facilmente in qualsiasi setup, dallufficio alla postazione di studio a casa.

iPhone 16 Pro nero, 128GB, 999

iPhone 16 Pro, 256GB, 2 colori, 1.099

iPhone 16 Pro Max, 256GB, 1.199

La gamma iPhone 16 Pro si trova in forte ribasso con il modello da 256 GB a 1.099, circa 270 euro in meno rispetto al prezzo di lancio, mentre il Pro Max scende a 1.199 con un risparmio vicino ai 290 euro. Si tratta di uno sconto importante per i top di gamma più recenti, che mantengono prestazioni eccellenti, fotocamere evolute e una qualità costruttiva che li rende tra gli smartphone più ambiti sul mercato.

Molto interessante anche la promozione sulliPad Air M3 da 11 pollici, disponibile a 599 nella versione Wi-Fi da 128 GB e a 879 nella variante con 256 GB e 5G. Questa generazione porta con sé una potenza che si avvicina ai modelli Pro, in un formato leggero e versatile, adatto tanto allo studio e alla produttività quanto allintrattenimento.

Infine, chi è alla ricerca di un portatile sottile e silenzioso trova nel nuovo MacBook Air 2025 con chip M4 unoccasione notevole: a 949 o 979 a seconda del colore e nella configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, si propone come una scelta ideale per chi ama il mondo Apple e ha un occhio di riguardo al design.