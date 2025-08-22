La NASA e IBM hanno annunciato il nuovo modello d'intelligenza artificiale Surya per l'analisi del Sole

La NASA ha annunciato negli scorsi giorni il nuovo modello d'intelligenza artificiale chiamato Surya e sviluppato grazie alla collaborazione con IBM. Questo modello AI servirà per l'analisi del Sole e per predire eventi potenzialmente catastrofici.

La NASA, insieme a IBM, ha annunciato il nuovo modello d'intelligenza artificiale Surya Heliophysics Foundational Model. Questo sistema è stato addestrato grazie all'analisi di 9 anni di osservazioni del Solar Dynamics Observatory e consente di utilizzare l'AI per analizzare più velocemente grandi quantità di dati che riguardano il Sole (e quindi indirettamente anche ciò che avviene nel Sistema Solare e sulla Terra).

Secondo quanto riportato, grazie al Surya Heliophysics Foundational Model, gli scienziati potranno cercare di comprendere le eruzioni solari (anche con espulsioni di massa coronale) e quindi potenziali pericoli per i satelliti ma anche per reti elettriche e sistemi di comunicazione (preparandosi a un possibile nuovo Evento di Carrington). Per i satelliti, a causa del crescente affollamento dell'orbita bassa terrestre è importante avere il giusto preavviso per evitare che ci siano problemi con i sistemi elettronici.

Il modello può anche aiutare i ricercatori a capire come la luce ultravioletta che arriva dalla nostra Stella influisce sull'atmosfera superiore della Terra e sul suo riscaldamento che porta alla sua espansione rallentando i satelliti in orbita molto bassa con rientri che potrebbero avvenire prima del previsto. Inoltre, in vista delle future missioni sulla Luna e su Marte con la presenza di equipaggi umani, conoscere l'attività solare sarà fondamentale per mettere al sicuro gli astronauti.

La NASA e il modello AI Surya per studiare il Sole

I primi risultati nell'utilizzo del Surya Heliophysics Foundational Model da parte della NASA mostrano buoni risultati nelle previsioni di brillamenti solari anche se attualmente sono limitati a due ore. Questo è però solo l'inizio. Il modello è infatti disponibile su GitHub così che la comunità scientifica possa studiarlo e migliorarlo, dando un contributo alla scienza legata al Sole.

Come ricordato dalla NASA, la capacità di questo modello (che è attualmente superiore del 16% rispetto ai benchmark di settore, ma questa percentuale potrebbe crescere con l'evoluzione dei sistemi) è legata ai dati raccolti dal Solar Dynamics Observatory che dal 2010 raccogliere moltissime informazioni e dati, comprese immagini ad alta risoluzione, del Sole.

Surya ha un'architettura che le consente di apprendere e migliorarsi grazie ai dati grezzi senza dover passare prima per sistemi che inizino una parziale "scrematura" dei dati, riducendo così il tempo necessario per l'elaborazione e ottenendo risultati più velocemente. Questo permette al modello di Intelligenza Artificiale di monitorare le regioni attive, prevedere brillamenti solari e la velocità del vento solare.

Interessante notare che, per quanto Surya sia stato presentato come modello per il meteo solare, questo stesso modello potrebbe essere utilizzato anche per altre tematiche come la scienza planetaria, osservazione della Terra e altro ancora. Non solo per questo modello, ma più in generale siamo solo all'inizio dell'utilizzo di sistemi e modelli basati sull'Intelligenza Artificiale per l'analisi di grandi quantità di dati scientifici derivanti dalle attività spaziali.