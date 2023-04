Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, ecco il trailer con un cast incredibile

Come promesso arriva il trailer del prequel di Hunger Games che trae le vicende ancora una volta direttamente dal romanzo Ballata dell’usignolo e del serpente di Suzanne Collins. Il film arriverà nelle sale il prossimo 16 novembre e il cast che si presenta nel trailer è senza dubbio altamente ''esplosivo'' partendo dalla protagonista ossia Rachel Zegler, star di West Side Story e della versione live-action di Biancaneve targata Disney.

Hunger Games continua e con premesse importanti

La trama del film riprende tutto quello che Suzanne Collins ha messo nel suo ultimo romanzo e si va indietro nel tempo rispetto agli Hunger Games che abbiamo sempre visto finora. Ecco la trama:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.

Come dicevamo il cast è quanto mai stellare perché in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente troveremo anche Hunter Schafer, conosciuta per il ruolo di Jules nell’acclamata serie Euphoria, che interpreterà Tigris Snow, cugina e sodale di Coriolanus Snow. Peter Dinklage interpreta Casca Highbottom. Viola Davis interpreta il Dr. Volumnia Gaul. Con loro anche Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Aamer Husain, Fionnula Flanagan, Isobel Jesper Jones, Flora Li Thiemann, Honor Gillies, Eike Onyambu, Konstantin Taffet, Burn Gorman, Scott Folan e Carl Spencer. Il regista? Sarà Francis Lawrence.