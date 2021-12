Google svela le parole più cercate dagli italiani! Dalla Serie A al COVID-19 . La classifica

Come da prassi, anche quest'anno Google ha pubblicato la classifica delle parole più ricercate dagli italiani. Lo scorso anno il coronavirus ha dominato tutte le liste, e anche quest'anno gli argomenti legati alla pandemia sono ancora tra i più spulciati, tanto da diventare una vera e propria categoria. La fetta più ampia delle ricerche è di proprietà dello sport, con Serie A e Champions League come parole più cercate in assoluto nel 2021.

Tra i personaggi più cercati dagli italiani sono gli sportivi che dominano la classifica, come ad esempio Marcell Jacobs, Jannik Sinner e il calciatore Christian Eriksen, completata da politici e cantanti. Ecco le principali categorie con le 10 parole più cercate nel 2021.

Parole più cercate su Google 2021

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

Personaggi più cercati Google 2021

Christian Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Gianluigi Buffon Måneskin Jannik Sinner Giuseppe Conte Federica Pellegrini Orietta Berti Marcell Jacobs

Parole più cercate sul COVID-19 Google 2021

Green Pass Prenota il vaccino anti-covid AstraZeneca Covid oggi Coprifuoco Zona arancione Prenota vaccino Toscana Autocertificazione marzo 2021 Il Piemonte ti vaccina Prenotazione vaccino Lombardia

I "Come fare..." più cercati Google 2021

La pizza in casa Il pesto in casa La besciamella La conserva di pomodoro Il sushi in casa Le uova sode Il porridge Il brodo di carne I ravioli in casa Le uova strapazzate

A questo link potrete consultare altre categorie di parole cercate dagli italiani in questo 2021. Invece se volete confrontarle, queste sono le più cercate del 2020.

