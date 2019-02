Formazione online: ecco cinque corsi Udemy tra sviluppo web, SEO e molto altro

Investire sulle proprie competenze è il modo migliore per tenersi al passo con i tempi rapidamente mutevoli del mondo di oggi. La formazione e l'apprendimento continuo permettono di accrescere le competenze, migliorare la competitività sul mercato del lavoro e aprono nuove opportunità professionali siano esse sia all'interno della propria azienda, oppure avventure completamente nuove.

Le nuove tecnologie, la connettività pervasiva, la diffusione del video come media di informazione e formazione permettono oggi di formarsi e mantenersi aggiornati in maniera molto più semplice di quanto si potesse fare anche solo pochi anni fa, quando formazione voleva dire frequentare di persona un corso, magari lontano da casa o dal posto di lavoro e spesso ad orari serali con tutti i disagi che ne conseguono. La formazione online non è più un tabù: è pratica, permette di essere portata avanti con i propri ritmi, può essere svolta ovunque e soprattutto possiamo adattarla ai nostri tempi e non viceversa.

Udemy è la più grande piattaforma online per l'insegnamento e l'apprendimento, che conta oltre 7000 istruttori che hanno pubblicato corsi online in grado di coprire quasi ogni aspetto dello scibile umano, dalla programmazione al marketing, dalla fotografia al webdesign, fino a tutto l'ambito delle soft-skill trasversali che possono arricchire le capacità e le competenze di qualsiasi figura.

L'iscrizione a Udemy è completamente gratuita: non vi sono abbonamenti o costi periodici da sostenere, semplicemente si acquista il singolo corso che si intende seguire. Il catalogo dei corsi offre proposte adatte a tutte le tasche, e corsi di più alto valore capaci di offrire una formazione davvero solida. L'aspetto positivo è che per i nuovi iscritti viene di norma riservata una promozione speciale che offre la possibilità di acquistare qualsiasi corso al prezzo di 10,99 Euro, consentendo in molti casi di risparmiare anche fino al 90% sul costo del corso. E non è finita qui: durante l'anno vengono spesso attivate promozioni, che permettono risparmi simili, sull'intero catalogo o su aree tematiche in coincidenza con particolari eventi (Black Friday ad esempio, ma non solo).

Qualche esempio dei corsi disponibili su Udemy? C'è davvero di tutto! Partiamo ad esempio dall'ambito della programmazione web: il corso più gettonato è Corso completo per sviluppatori web 2.0 che permetterà, anche a chi è completamente a digiuno di programmazione, di poter creare siti web e webapp e di avere competenze su database e linguaggi lato server, oltre che nello sviluppo front-end. Il corso si compone di 222 lezioni per oltre 30 ore di video che possono essere consultate illimitatamente dopo l'acquisto.

L'ambito della sicurezza informatica offre oggi molte opportunità professionali. Per acquisire i rudimenti di base, che possono essere applicati in qualsiasi ambiente di lavoro, c'è il corso di Sicurezza informatica e Ethical Hacking che darà basi solide su cui costruire la propria attività o professione, diventando un vero e proprio Ethical Hacker. 16 lezioni e quasi 3 ore di video, con 21 risorse scaricabili e accesso illimitato ai materiali del corso una volta acquistato.

Il corso Wordpress: Base ed Avanzato è invece rivolto a chi si trova a gestire o a creare un blog usando Wordpress, il sistema di gestione dei contenuti più usato nel mondo e che permette di creare non solo blog, ma diverse tipologie di sito web. Dalle impostazioni ai temi, passando per plugin, ottimizzazione e sicurezza: c'è tutto quello che serve. 162 lezioni per quasi 35 ore di video, il tutto con accesso illimitato e costante aggiornamento.

La comunicazione oggi è senz'altro visuale: le competenze di digital imaging sono indispensabili nel mondo professionale di oggi. Ecco che il corso Adobe Photoshop CC: il corso essenziale permette di appropriarsi delle basi, e di alcune tecniche avanzate, per conoscere il programma di riferimento per la gestione e la modifica di immagini in digitale. 91 lezioni e oltre 12 ore di video!

Infine per tutti coloro i quali sono interessati all'ambito dell'ottimizzazione per i motori di ricerca, ecco il Corso SEO Completo 2019 - Risorse, lezioni tool e assistenza: nelle 117 lezioni e oltre 13 ore di video si troveranno tantissime nozioni per capire i concetti fondamentali della SEO e della sua evoluzione e una serie di esempi e casi di studio, con esercizi per fissare i concetti.

E se invece hai tu qualche competenza da poter trasmettere? Udemy offre la possibilità di candidarsi anche come insegnante: potrai creare il tuo corso e proporlo a milioni di studenti in tutto il mondo.