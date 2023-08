Ecco le serie TV più attese in arrivo dopo l'estate

Mentre lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori sta paralizzando Hollywood, gli appassionati di serie tv si chiedono quali dei loro titoli preferiti potranno tornare regolarmente sullo schermo. Per ora, a parte grandi stravolgimenti dell'ultim'ora, in effetti molte delle serie previste per il prossimo autunno, soprattutto sulle piattaforme di streaming, dovrebbero avere il debutto assicurato.

Da qui alla fine dell'anno, dunque, vedremo la seconda stagione de La ruota del tempo (dal 1° settembre su Prime Video), la seconda di Loki (dal 6 ottobre su Disney+) e - in date ancora da definire - i nuovi episodi di The Crown, The Boys e il nuovo ciclo di American Horror Story con Kim Kardashian. Per cult come House of the Dragon, The White Lotus e Gli anelli del potere si dovrà attendere invece il prossimo anno.

Ma sono molte anche le novità assolute in fatto di serie tv che debutteranno sulle varie piattaforme dopo l'estate: vediamo i titoli principali.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Nel mese di settembre arriva negli USA il nuovo The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off che vede protagonista l'amato personaggio interpretato da Norman Reedus. Daryl si ritrova catapultato in una Francia post-apocalittica alla ricerca di qualcosa, o forse di qualcuno. La sua missione però si intreccerà ben presto con quella dei sopravvissuti francesi, in un viaggio che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri tra le fazioni rimaste in vita dopo la piaga zombie. Ancora non è stata annunciata una data d'uscita italiana per la serie, ma i fan del franchise non vedono l'ora di seguire il nuovo capitolo delle avventure di Daryl, tra azione, tensione e colpi di scena. Stay tuned per ulteriori dettagli!

Gen V

Mentre cresce l'hype per l'arrivo della quarta stagione di The Boys, i fan possono ingannare l'attesa con Gen V, lo spin-off targato Amazon in uscita il 29 settembre su Prime Video. La nuova serie riprende il mix di violenza, humor nero e sensualità della serie madre, calandolo però in una storia di formazione ambientata in un college per giovani supereroi. Tra poteri soprannaturali e drammi adolescenziali, i protagonisti dovranno imparare a gestire i loro traumi e le proprie idiosincrasie. Gen V si prospetta come un prodotto imperdibile per gli amanti di The Boys, grazie al suo stile irriverente e politically incorrect. Preparate i pop corn per il binge watching: l'universo di The Boys si espande con contenuti mai visti prima. Stay tuned per altri dettagli!

Lessons in Chemistry

Dal 13 ottobre su Apple Tv+ arriva Lessons in Chemistry, serie storica con protagonista Brie Larson. Ambientata nell'America degli anni '60, racconta la storia di Elizabeth Zott, una chimica la cui vita prende una svolta inaspettata. Costretta a lasciare il lavoro in laboratorio, Elizabeth ottiene una seconda possibilità conducendo uno show televisivo di cucina, attraverso cui insegna alle casalinghe i segreti della scienza che si nascondono dietro le ricette. Tra messaggi femministi e scenografie d'epoca, Lessons in Chemistry promette di essere un drama coinvolgente con una straordinaria Brie Larson nei panni di una donna determinata a riprendere in mano la propria vita e carriera. Non perdete questa nuova produzione Apple TV+ dal sapore rétro.

All The Light We Cannot See

Il 2 novembre arriva su Netflix All the Light We Cannot See, miniserie tratta dall'acclamato romanzo di Anthony Doerr. Ambientata durante la II Guerra Mondiale, vede protagonista il fabbro Daniel LeBlanc (interpretato da Mark Ruffalo) e sua figlia Marie-Laure (Aria Mia Loberti), fuggiti da Parigi con un prezioso diamante. La ragazza, nonostante sia cieca, stringerà un legame con il soldato tedesco Werner (Louis Hofmann di Dark). Nel ricco cast spiccano anche Hugh Laurie e la sceneggiatura è firmata da Steven Knight di Peaky Blinders. Dietro la macchina da presa, Shawn Levy di Stranger Things. Questa avvincente miniserie drammatica promette emozioni e colpi di scena sullo sfondo bellico della Francia occupata dai nazisti. Imperdibile per gli amanti dei drammi in costume.

Echo

Dopo il debutto in Hawkeye, Maya Lopez/Echo torna con una serie tutta sua nell'universo Marvel su Disney+. Dal 29 novembre arriva Echo, con Alaqua Cox nei panni della nativa americana muta dalle abilità straordinarie. In fuga dal suo passato criminale, Echo fa ritorno in Oklahoma per riconnettersi con le sue origini. Ma l'implacabile Kingpin (Vincent D'Onofrio) è sulle sue tracce, determinato a negarle la libertà. Nel cast potrebbero fare capolino anche Charlie Cox come Daredevil e altri volti noti ai fan dei Defenders. Un'occasione imperdibile per scoprire la storia di una nuova eroina Marvel dalle mille sfaccettature. Preparatevi a tuffarvi in questo nuovo tassello del grande universo supereroistico targato Disney+.

True Detective: Night Country

È in arrivo entro fine anno il nuovo capitolo della serie antologica HBO True Detective, che in Italia andrà in onda su Sky. Intitolata Night Country, la storia è ambientata nel gelido e oscuro paesaggio dell'Alaska. Protagonista è Jodie Foster nei panni di una poliziotta alle prese con la misteriosa scomparsa di otto ricercatori in una stazione artica, oltre che con il suo burrascoso rapporto con la collega nativa americana. Dopo tre stagioni di successo, True Detective torna con una nuova intrigante detective story tra ghiaccio e tenebre, interpretata dalla pluripremiata Jodie Foster.

The Continental

Dopo il successo al botteghino della saga con Keanu Reeves, arriva The Continental, la serie TV che racconta le origini dell'iconico hotel per assassini della saga John Wick. Ambientato nella New York degli anni '70, lo show segue la giovane versione di Winston Scott (Colin Woodell) mentre si fa strada nel sottobosco criminale, fino a prendere le redini del famigerato hotel che raccoglie i peggiori killer del mondo. Nel cast spicca anche Mel Gibson. I fan della saga non vedono l'ora di scoprire le origini dell'universo di John Wick in questo prequel che promette adrenalina e colpi di scena. I primi tre episodi debutteranno negli USA il 22 settembre su Peacock.