Assessora di Lecco si dimette per un post come partecipante anonimo su Facebook: ma non era anonimo? Ecco chi può smascherarli

Ma si può conoscere l'identità di un partecipante anonimo che crea post nei gruppi Facebook? La cronaca più recente (ad esempio sul Corriere della Sera) ci offre la possibilità di dare una risposta, che non è così immediata come sembra. I fatti, in breve: un'assessora di Lecco è stata costretta a dimettersi dopo aver criticato aspramente via social un utente, attraverso partecipante anonimo (Anonimo 582), in difesa dell'operato della giunta di cui faceva parte. Se volete approfondimenti sul fatto specifico vi invitiamo a leggere la notizia che abbiamo indicato, lì o su altra testata, a noi preme più approfondire la questione dell'anonimato, e di come questo si sia trasformato in un nome e cognome. Nonché se tutto questo è lecito.

Mettiamoci nei panni di un utente che volesse creare un post anonimo su un gruppo. Il messaggio che appare è questo.

Facebook dice più cose, che per alcuni utenti potrebbero essere fuorvianti. Da una parte dice che i post non includeranno nome e immagine del profilo. E fin qui lo sappiamo tutti. Dice anche però che gli amministratori, i moderatori e i sistemi di Facebook possono conoscere la reale identità di quello che poi apparirà come "Partecipante Anonimo", quasi sempre seguito da un numero. Escludendo i "sistemi di Facebook", chi può scegliere di smascherare un partecipante anonimo sono gli amministratori del gruppo e i moderatori, laddove esistano. Ma possono? Ci arriviamo.

Il dubbio legittimo riguardante il fatto di cronaca citato si scioglie facilmente: un amministratore o moderatore ha deciso di "smascherare" (c'è un termine di uso comune più potente ma poco indicato, ci siamo capiti) l'assessora, non sappiamo come. Due le opzioni: scegliere di pubblicare in chiaro il nome reale di Anonimo 582 oppure con screenshot o altre prove. Non si sa, ma non è così importante. La frittata è fatta.

Potevano gli amministratori del gruppo pubblicare l'identità di chi aveva scelto di rimanere anonima?

No. Gli amministratori o moderatori di un gruppo, pur potendo vedere chi ha pubblicato un post o un commento anonimo, hanno la responsabilità di mantenere la riservatezza di queste informazioni. Divulgarle senza il consenso dell'utente costituisce una violazione della privacy.

E ora?

L'assessora, ammettiamolo molto ingenuamente, ha commesso un grosso errore. Seguito da scuse in Instagram. Ma il suo nome avrà sicuramente qualche problema a risultare ancora in una lista elettorale della zona. Potrà far valere il suo diritto alla privacy? Sì, ma quando si arriverà a sentenza? Diciamo anni? La frittata è fatta, appunto. C'è veramente tanta ingenuità alla base dei post: tutti sanno che la politica divide, anche a livello di giunte comunali, siamo a livello di faide nemmeno troppo celate. Quasi ovunque girano colpi bassi da una parte e dall'altra e ognuno di noi ne avrà prova personale leggendo i gruppi che riguardano il territorio.

L'alert Facebook che abbiamo riportato appare a tutti. Ci si può fidare di amministratori e moderatori? In linea teorica sì, in pratica la politica può far cadere in tentazione, se l'utente è "succoso": essere da una parte o dall'altra può muovere ad azioni anche illegali, pur di smascherare un elemento della giunta sgradito. Con le sue colpe, ovviamente: insultare utenti sotto anonimato per difendere il proprio operato non è sicuramente un fulgido esempio di comportamento, per nessuno ( se proprio uno non riesce a trattenersi e vuole rimanere veramente anonimo, si crei da zero un nuovo utente, come fanno molti ).